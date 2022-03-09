Квартал «Сакура Парк»: какое жилье выбирают молодые новосибирцы

Согласно данным исследования Яндекса, 48% потенциальных покупателей квартир находится в возрасте до 34 лет. Это поколение «миллениалов», которое выбирает жилье по новым сценариям.

По опросу, проведенному экспертами агентства недвижимости «Метриум», миллениалы считают самым ценным ресурсом время и стараются использовать его максимально эффективно, поэтому они и привержены жизни в центре, где «всё близко». Удобно работать, проводить досуг и жить в одной локации: в Новосибирске это «новый» центр, где расположены офисы, лучшие кафе, торговые центры, музеи, театры.

Центр для молодежи

Если семейные пары с детьми более ориентированы на просторные квартиры в спальных районах или ближе к парковым зонам, миллениалы охотнее приобретают жилье в «новом центре», в районах, прилегающих к «Ауре», метро «Октябрьская».

Руководитель «Нмаркет.ПРО» Евгений Трибунский отметил, что сейчас центр города смещается к границе Центрального и Октябрьского района. Если раньше в Новосибирске как «самый» центр воспринимался район около площади Ленина, то сейчас актуально жить в районе Ипподромской магистрали, около улицы Кирова. Эксперты находят этому ряд объяснений.

Руководитель АН «Свое» в Новосибирске Марк Еромецкий также подчеркивает этот тренд: «Центр давно сдвинулся, район вблизи Октябрьской воспринимается как перспективный, поэтому здесь довольно много новых жилых комплексов, которые поднимают уровень всей локации», – сказал он.

В этом районе – актуальная высотная архитектура, современный облик зданий и общественных пространств, шаговая доступность популярных знаковых мест, привлекательный имидж района – все это в сердце огромного мегаполиса, с прекрасными видами с верхних этажей на реки огней вечернего Новосибирска.

Это динамичная среда для мобильных людей, жизнь в ритме большого города, удобно добираться и решать свои задачи. Удобно заниматься спортом, общаться с друзьями, отдыхать и парковать машину, когда рядом живут такие же яркие и активные люди.

Новый проект у Ипподромской магистрали

В конце прошлого года ГК «Расцветай» объявила о старте работы над новым крупным жилым комплексом – «Сакура Парк». Это три высотных здания с актуальным и лаконичным дизайном, большой площадью архитектурного остекления, летящими ввысь вертикалями фасадных линий. Дома «Сакуры Парк» имеют форму раскрытой книги. Три дома выстроятся вдоль Ипподромской магистрали, образуя внутри камерные уютные дворы, защищенные от шума города.

Руководитель отдела новостроек Центрального агентства недвижимости Александр Задара отмечает, что ГК «Расцветай» традиционно находит локации, которые хорошо подходят для активных людей.

«Близость ТЦ «Аура», Заксобрания и исторического центра города подчеркнут статус жителей нового ЖК, а развитая городская инфраструктура станет вишенкой на торте для тех, кто воспитывает здесь детей», – отмечает эксперт.

Руководитель «НМаркет.ПРО» Евгений Трибунский констатирует, что «Сакура Парк» расположена на пересечении городских магистралей, что дает удобный выезд практически в любом направлении. «Удобно ездить по Ипподромской в Заельцовский и Калининский район, рядом мост и улица Кирова, уходящая в сторону Первомайского района, — отмечает эксперт. – Рядом две станции метро, «Аура», прилегающие территории постоянно благоустраиваются, пешком можно гулять по центру, или выбраться на набережную».

За «Сакурой Парком» территория, отведенная под сквер Будагова. Вблизи домов квартала уютная придомовая территория со спортивными и детскими площадками. Рядом – несколько детских садов, школ, вузов, недалеко – престижная Первая городская поликлиника.

На участке рядом с «Сибирь Хоккайдо» в 2026 году запланировано строительство школы на 825 мест. В этом году в районе начнется строительство школы с бассейном по улице Тургенева, 84 на 975 мест.

В комплексе лаконичные и удобные планировки, с комнатами правильной формы и грамотным зонированием. С верхних этажей домов открывается замечательный вид на реку и панорамы города. Высота потолка в квартирах на верхних этажах – 3,62 м, в части квартир – большие окна.

«Лично для меня наибольший интерес вызывают планировки. И в первую очередь это двухкомнатные студии с радиальным окном. Они достаточно просторные, чтобы воплотить смелую дизайнерскую фантазию. В то же время не сильно ударят по карманам целевой аудитории жилого комплекса, — констатирует руководитель отдела новостроек «Центрального агентства недвижимости» Александр Задара. — А ещё они очень ликвидны. Поэтому ЖК «Сакура Парк» привлекателен не столько концепцией, сколько возможностью для инвестиций. Вообще, объекты ГК «Расцветай» в Новосибирске хорошо растут в цене».

«Сакура Парк» интересен и для семей с детьми, отмечает Евгений Трибунский. – Застройщик продумывает зонирование придомовых территорий, детские площадки. В доме есть колясочные и кладовые для хранения сезонных вещей, удобные подземные парковки».

В отделе продаж отметили рост инвестиционного спроса, как для продажи на завершающем этапе строительства, так и для сдачи в аренду.

Трибунский говорит, что практика строительства всех комплексов Группой «Расцветай» доказывает инвестпривлекательность их проектов.

«Интересно, что даже если стоимость квадратного метра кажется на этапе старта проекта чуть выше средней по данной локации, то потом инвесторы заложенную рентабельность все равно получают, потому что квартиры в сданном комплексе выглядят весьма привлекательно и оправданно стоят дороже соседних домов», — резюмирует Евгений Трибунский.

«Локация ЖК «Сакура» привлекательна видовыми квартирами, близостью к центральной части города, к транспортной инфраструктуре. Я бы рекомендовал жилой комплекс для молодых пар, для холостяков, для тех, кто работает в центре рядом друзья, инфраструктура, — отмечает руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» Григорий Якобсон. — Покупка квартиры в этом комплексе можно рассматривать, как вторую недвижимость. Например, для сдачи в аренду, в том числе в vip-аренду по договорам с компаниями. Учитывая, что среди покупателей ЖК в центре много северян, квартира может стать жильем для ребенка-студента, поступившего в новосибирский вуз, или подарком на свадьбу от родителей молодоженов. Это перспективное место с точки зрения инвестиций, фактически несгораемый вклад».

Офис продаж «САКУРА ПАРК»:

ул. Ипподромская,1/1

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Астра».

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