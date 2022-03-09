С сегодняшнего дня в правительстве Новосибирской области заработал антисанкционный штаб, который, по словам губернатора Андрея Травникова, будет работать по тем же принципам, что и антикоронавирусный, и использовать похожие методы.

«Мы все прекрасно знаем, что с подачи США и зависимых от них государств были объявлены масштабные санкции против экономики России. Мы понимаем, что эти санкции будут не без последствий для нас, в нашей работе возникнут дополнительные сложности. Чтобы минимизировать последствия этих негативных решений, мной принято решение создать штаб по обеспечению функционирования региональной экономики – заявил губернатор. – В связи с тем, что инструменты для обеспечения стабильной работы наших предприятий мы фактически будем использовать те же самые, которые использовали в период пандемии, то штаб по противодействию коронавирусной инфекции я фактически переформатировал в оперативный штаб по стабильному функционированию региональной экономики».

Проводить заседания антисанкционного штаба планируется не реже, чем раз в неделю. По словам Андрея Травникова, это связано с тем, что ситуация меняется очень быстро и решений федеральном уровне принимается очень много.

Пока губернатор обозначил три приоритетные задачи: мониторинг рынков основных товаров (он особо выделил рынок строительных материалов), оценка мер поддержки, приятых на общефедеральном уровне и адаптации их к региональной экономики, а также выработка собственных мер для помощи отдельным отраслям и экономики в целом.

«На следующей неделе планируется заседание Президиума Совета муниципальных образований. Прошу включить в повестку все актуальные вопросы по мерам поддержки», – предложил он.

Координацию работы штаба по стабильному функционированию региональной экономики может взять на себя вице-губернатор Сергей Семка. Он уже обратился к главам муниципальных образований с поручением держать руку на пульсе работы системообразующих предприятий, список которых был составлен еще в начале пандемии. При этом оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, возглавляемый Юрием Петуховым, также продолжит свою работу.