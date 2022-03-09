Сибиряки просят миллионы за знаменитую акулу из «Икеи»

После закрытия магазинов IKEA в России в интернете появились объявления о продаже фирменной плюшевой акулы. Жители сибирских регионов выставляют игрушку по ценам от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Закрытие «Икеи» повлекло за собой бум предложений о продаже фирменной игрушки магазина – плюшевой акулы Блохэй. В Новосибирске соответствующих объявлений на сайте AVITO сейчас насчитывается порядка 20.

Несмотря на то что стоимость игрушки на момент закрытия магазина составляла 1499 руб., интернет-продавцы не стесняются выставлять её по ценам от нескольких десятков тысяч до 9 млн руб. – такую цену запросил за раритет житель Новосибирска.

Ещё один новосибирец выставил акулу по цене 2,1 млн руб., подчеркнув, что она принадлежит первым партиям, выпущенным в 2015 году. При этом этикетку в качестве подтверждения предоставить он не готов. Продавец также заявил, что может поменять игрушку на Nissan 300ZX.

Среди других предложений – плюшевые акулы за 20, 50, 100 и 200 тыс. руб. Автор одного из объявлений указывает, что у его игрушки обивка «лучше, чем в «Икее».

Напомним, о закрытии шведских магазинов IKEA в России стало известно на днях. Такая мера была принята в качестве реакции на проведение спецоперации на Украине. Заявлялось, что работа сети приостанавливается до конца мая.