Правительство России запретило вывозить из страны иностранные медицинские изделия

Вывоз иностранных медицинских изделий из России временно запрещён. Такое решение направлено на недопущение дефицита соответствующего товара на территории страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий из страны, сообщает сайт российского правительства 8 марта.

Как поясняют в правительстве, речь идёт об изделиях, доставленных в Россию из присоединившихся к санкциям государств. Такая продукция сейчас находится на складах импортёров или проходит таможенные процедуры.

«Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в России закрылись магазины ещё нескольких зарубежных брендов. При этом итальянская компания CUVEE открыла в Новосибирске своё производство.