Правительство России запретило вывозить из страны иностранные медицинские изделия

Юлия Моисеева
 
медицинское оборудование
Фото Михаила Перикова

Вывоз иностранных медицинских изделий из России временно запрещён. Такое решение направлено на недопущение дефицита соответствующего товара на территории страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий из страны, сообщает сайт российского правительства 8 марта.

Как поясняют в правительстве, речь идёт об изделиях, доставленных в Россию из присоединившихся к санкциям государств. Такая продукция сейчас находится на складах импортёров или проходит таможенные процедуры.

«Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в России закрылись магазины ещё нескольких зарубежных брендов. При этом итальянская компания CUVEE открыла в Новосибирске своё производство.

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