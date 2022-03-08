Ещё ряд магазинов объявили о своём закрытии в России

В связи с ситуацией на Украине о приостановке продаж на территории России заявили ещё несколько зарубежных брендов. В их числе — германский концерн по производству спортивной одежды и обуви Adidas и американский производитель джинсов Levi Strauss&Co.

Как говорится в официальном заявлении компании Adidas, бренд приостанавливает продажи как в офлайн-магазинах, так и на онлайн-платформах. Такие меры объясняются проведением военной операции на Украине. До этого производитель спортивной одежды прекратил партнёрское соглашение с Российским футбольным союзом.

Компания Levi Strauss&Co в своём официальном заявлении сообщила, что приостанавливает деятельность своих магазинов в России по причине «огромных перебоев, происходящих в регионе, которые делают нормальный бизнес невозможным». По информации очевидцев, ряд новосибирских точек продаж компании ещё работает, а их сотрудники заявляют, что о закрытии магазинов не слышали.

Сообщается, что в компаниях намерены поддерживать своих сотрудников. При этом Levi Strauss&Co также будет оказывать гуманитарную помощь беженцам в Восточной Европе, раздавая тёплую одежду и рюкзаки тем, кто был вынужден покинуть свои дома. На эти цели было выделено более 300 тыс. долларов.

В России также закрылась французская сеть магазинов парфюмерии и косметики Sephora, крупный отдел которой в Новосибирске работал в магазине «Иль де Ботэ» на Красном проспекте. Как следует из сообщения на сайте компании, приостанавливаются как розничные продажи сети, так и оформление интернет-заказов до дальнейшего уведомления. При этом все онлайн-заказы, сделанные до 7 марта, компания обещает обслужить.

Также о своём закрытии на территории РФ заявила международная сеть магазинов строительных и хозяйственных материалов OBI. Среди городов Сибири она представлена в Омске.

На днях о приостановке деятельности в России также заявил германский производитель спортивной одежды, обуви, инвентаря и парфюмерии Puma.

Ранее в связи с ситуацией на Украине в России закрылись, в частности, магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius испанской компании Inditex, а также известные шведские компании H&M и IKEA. При этом итальянский бренд CUVEE объявил об открытии части производства в РФ.