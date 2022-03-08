Итальянская компания открывает производство в Новосибирске на фоне санкций

Итальянский бренд одежды CUVEE переносит часть своего производства в Россию. В том числе — в Новосибирск, где уже отшивается верхняя одежда бренда.

Руководство итальянского бренда одежды CUVEE объявило о расширении производства в России. Его часть будет работать на базе новосибирской фабрики Bizzaro rus, официально представляющей бренд на территории СНГ – ранее там отшивалась лишь верхняя одежда.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте бренда.

«Мода должны быть вне политики! Так считают руководители итальянского бренда CUVEE. Ими принято решение о размещении части производства одежды на территории России. Это позволит сократить логистическую цепочку и сохранить доступные цены», — объяснили в компании.

Бренд итальянской нишевой женской одежды CUVEE основан в 2017 году студентами миланской школы моды и дизайна «Институт Marangoni». С 2021 года часть продукции бренда отшивается в России. Магазины компании работают в Казани, Кемерово и Новосибирске. В ближайшее время планируется также открыть магазины в сибирских Томске и Новокузнецке.

В Новосибирске работают три магазина CUVEE, два из них расположены в торгово-развлекательных центрах «Аура» и «Сибирский молл».

Ранее сообщалось о закрытии в России магазинов, работающих под брендами испанской компании Inditex. В их числе — Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius. Кроме того, о приостановке деятельности на территории РФ заявили производитель одежды и аксессуаров H&M и онлайн-платформа по продаже одежды Farfetch.