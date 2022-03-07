Резкое похолодание до -22 градусов ожидается в Новосибирской области

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание. В ночь с 7 на 8 марта по северо-западу региона температура воздуха опустится до -22 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», оттепель сменится морозами в Новосибирской области. Так, ночью 8 марта столбик термометра опустится до -11…-16 градусов, по северо-западу ожидается похолодание до -22 градусов, по юго-востоку — до 5…10 градусов мороза. Синоптики прогнозируют небольшой снег, по юго-востоку с мокрым снегом, местами гололедные явления.

Днем воздух прогреется до -12…-17 градусов, по юго-востоку до -5…-10 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег, местами метели, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, его скорость ночью составит 9-14, местами порывы до 22 м/с, днем — 7-12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 м/с.

По данным сервиса Gismeteo, ночная температура воздуха с 7 на 8 марта в Новосибирске составит -14 градусов, днем столбик термометра поднимется до -2 градусов. «Яндекс. Погода» сообщает о похолодании в ночь 8 марта до -18, днем воздух прогреется до -4 градусов.

При этом сервисы сообщают, что к концу недели в Новосибирске возможно похолодание до -24 градусов. До конца недели дневная температура воздуха в городе составит -9…-14 градусов, ночная — -14…-24 градусов.