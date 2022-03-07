В Томской области приостановлены публичные мероприятия из-за коронавируса

С 7 марта в Томской области приостанавливается проведение публичных мероприятий. По словам губернатора Сергея Жвачкина, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе в два раза выше среднероссийского показателя.

Как сообщает пресс-центр администрации Томской области, решение о приостановке проведения публичных мероприятий принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

«За последние несколько дней Томская область стала одной из первых в стране по уровню заболеваемости коронавирусом, он у нас сейчас в два раза выше среднероссийского показателя. После отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась. Но хочу напомнить: ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, а массовая вакцинация остается единственным надежным способом победить болезнь», — приводит пресс-центр слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Глава региона отметил, что пока в Томской области не будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, ситуация останется сложной.

«А если она еще усложнится, мы будем вынуждены отыграть назад введенные послабления режима», — уточнил Сергей Жвачкин.

С 4 марта в Томской области отменена система QR-кодов для посетителей заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов, гостиниц. Кроме того, документ не нужно предъявлять при посещении театров и кинотеатров, библиотек и музеев.

Решение о смягчении ограничительных мер приняли, в частности, в Новосибирской области. Так, с 6 марта в регионе перестала действовать система QR-кодов в заведениях общественного питания, аквапарках, зоопарке и фитнес-центрах.

С 15 марта ограничение будет отменено при посещении объектов культуры и спорта. Ранее в Новосибирской области QR-коды отменили в салонах красоты, саунах, а также физкультурно-спортивных учреждениях

По данным стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Томской области зарегистрировали 109,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 78,3 тыс. человек, умерли 757 жителей региона.