В Новосибирском зоопарке 6 марта прошел семейный праздник в честь Масленицы.

Гостей праздника встречали фотозоны с атрибутами традиционной русской избы. В 11 утра начались конкурсы и народные забавы – силомер, бои подушками на бревне, перетягивание каната, бег в мешках, хождение на ходулях, метание валенок и весёлые эстафеты.

Также работала полевая кухня, где можно было попробовать солдатскую кашу, а юных посетителей катали на пони и лошадях. Также были организованы раздача сибирского чая от спонсоров и продажа кукол, символизирующих праздник – маслёнок.

Главное событие праздника – сожжение чучела Масленицы – состоялось в 15 часов.

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