В работе TikTok и Netflix в России произошли изменения

Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу на территории России, когда социальная сеть TikTok вводит ограничения.

Китайская соцсеть TikTok сообщила о приостановке проведения стримов и распространения нового контента в России. Сообщается, что решение связано с подписанием закона о введении ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

«В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности», — указано в заявлении TikTokComms в Twitter.

Уточняется, что служба обмена сообщениями не будет затронута. Ограничительная мера временная — сотрудники компании продолжат «оценивать развивающиеся обстоятельства в России», чтобы определить, когда смогут полностью возобновить работу сервиса.

Кроме того, работу на территории России приостановил стриминговый сервис Netflix, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», — цитирует журнал представителя компании. Решение принято на фоне ситуации в Украине.

Напомним, ранее торговые марки Н&M, Canon и Farfetch, Toyota, Lexus объявили о приостановке продаж в России. О приостановке работы в стране также сообщили в IKEA. Кроме того, в России закрываются магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius.