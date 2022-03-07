Сибиряков начали штрафовать по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

Сотрудники полиции составили протоколы в отношении жителей Красноярского края и Кемеровской области по новой статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Шестеро человек были оштрафованы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, к ответственности по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ привлечен 49-летний житель областного центра, выложивший в социальных сетях видео с призывом к участию в несогласованном мероприятии.

«Полицейские выявили размещенное в одной из социальных сетей видео с призывом принять участие в несогласованном митинге против действий Вооруженных сил Российской Федерации. <…> Центральный районный суд г. Кемерово рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил правонарушителю в качестве наказания административный штраф в размере 60 000 рублей», — указано в сообщении 6 марта.

Уточняется, что в отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Эта статья была внесена в Кодекс РФ об административных правонарушениях 4 марта текущего года. Она предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники полиции составили административные материалы в отношении семи граждан в Красноярском крае, действия которых были направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Протоколы составлены по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, сообщается на сайте «МВД Медиа»

«В настоящее время предоставленные полицией материалы в отношении 5 граждан рассмотрены в суде. Все они признаны виновными в совершении правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Еще 2 материала по ст. 20.3.3 находятся на рассмотрении в районных судах г. Красноярска», — уточняется на сайте.

Отметим, в Новосибирске суд оштрафовал двух местных жительниц, участвовавших в несанкционированных митингах против продолжения специальной военной операции на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области, Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 75 тыс. рублей А. Попову по ч. 8 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Сибирячка участвовала в акции протеста 24 февраля в Новосибирске.

Другая жительница Новосибирска оштрафована на 30 тыс. рублей после участия в несогласованном митинге в центре города 6 марта. Она признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст.20.2 КоАП РФ.