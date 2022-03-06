О приостановке работы Visa и Mastercard в России было объявлено в ночь на 6 марта. Свое решение компании объяснили «специальной операцией» на Украине.

Ограничение, как они заявили, коснется всех банков, а не только «первой семерки», которую к концу следующей недели планируется отключить от системы SWIFT.

«Мы сожалеем о том влиянии, которое оказывает это решение на наших коллег, клиентов, партнеров, продавцов, держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Но ситуация требует от нас реакции в соответствии с нашими ценностями», – заявил глава Visa Эл Келли..

Mastercard на своем сайте в числе причин сворачивания работы в России упомянул «неопределенность экономической ситуации» в стране. «Когда это будет уместно и если это будет разрешено законом, мы готовы приступить к работе по восстановлению операций», – говорится в обращении компании.

«Несколько дней – полагаем, три дня точно – все будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру – комментируют это решение представители Альфа-банка.– Потом все карточки Visa и Mastercard продолжат работать в России так же, как и прежде. За границей – временно нет».

«Данное решение не повлияет на работу карт Visa и Mastercard Сбербанка внутри страны, – такое заявление появилось в Telegram-канале Сбера. – Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России – это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений».

В то же время банк предупредил, что трансграничные и заграничные платежи по системам Visa и Mastercard будут ограничены. Чтобы избежать трудностей, представители Сбера советуют снимать наличные внутри России и расплачиваться уже ими.

Банк России подтвердил, что все карты данных стандартов, выпущенные российскими банками, продолжат работать в обычном режиме до истечения срока их действия.

НСПК, выпускающая карты «МИР», порекомендовала россиянам в качестве альтернативы для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay.

На данный момент Сбер опубликовал список стран, которые принимают карты «МИР» для международных и внутренних расчетов: Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Кипр. ЦБ уточнил, что на Кипре, в Узбекистане и ОАЭ данные карты не принимаются, а также добавил к этому списку Абхазию и Южную Осетию.