«МегаФон» запустил цифровую систему контроля воздуха в Омске

«МегаФон» впервые в Сибири внедрил онлайн-контроль состояния воздушных масс на предприятии по производству электричества и тепловой энергии «Территориальная генерирующая компания №11». Платформа помогает оперативно выявлять превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и предотвращать аварийные ситуации.

«Применение инновационных цифровых технологий в сфере экологической безопасности становится все более востребованным, потому что современные ИКТ-решения позволяют предприятиям и регионам системно и комплексно решать задачи по защите окружающей среды, – рассказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин. – «МегаФон» активно разрабатывает инновационные сервисы для улучшения качества окружающей среды. Наша аналитическая платформа «МегаФон Экология» уже успешно внедряется в европейской части страны, теперь мы можем применить передовые технологии на базе IoT и в Омске».

Для контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны «ТЭЦ-4» и «ТЭЦ-5» специалисты «МегаФона» установили пять комплексов автоматизированного мониторинга. В них входят датчики пыли и газоанализаторы, а также метеостанции и контроллеры. Мониторинг ведется в автоматическом режиме по нескольким параметрам, в приоритете – контроль концентрации сажи, диоксида серы и оксида азота. Данные обновляются каждые 5 минут и мгновенно передаются по мобильной сети на сервер управления «МегаФон Экология».

Цифровое решение поддерживает интеграцию с различными устройствами и информационными системами, в том числе ситуационными центрами регионов. Посты экологического мониторинга малогабаритны, энергоэффективны, точность измерений подтверждена параллельными испытаниями. Данные передаются по защищенным каналам связи.

«Мы уделяем особое внимание экологической повестке Омской области и нам важно, чтобы жители региона дышали чистым воздухом, – комментирует генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский. – Благодаря цифровому решению МегаФона мы можем в оперативном режиме следить за свойствами и параметрами окружающей среды и вовремя принимать меры. Платформа еще на этапе тестирования показала эффективность в обнаружении предельно допустимых значений загрязняющих веществ».

В случае превышения предельно допустимых значений, платформа направляет sms-сообщения и уведомления на электронную почту ответственных специалистов АО «ТГК-11». Это позволяет компании контролировать и уменьшать степень нагрузки на окружающую среду, оперативно выявлять и предотвращать экологические инциденты, а также минимизировать затраты на ликвидацию их последствий.