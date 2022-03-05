Приостановившая работу в РФ компания закрыла российские магазины Zara и Bershka

Испанская группа компаний Inditex, владеющая несколькими популярными брендами одежды, объявила о закрытии своих магазинов в России.

Как говорится в сообщении компании Inditex от 5 марта, в России закроются, в частности, магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius.

Кроме того, приостанавливается деятельность онлайн-платформ по продаже товаров бренда на территории РФ.

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность»,— говорится в сообщении.

По данным «Ъ-Сибирь», на долю России приходилось около 8,5% совокупной прибыли группы компаний.

Напомним, ранее в России закрылись магазины одежды и аксессуаров H&M, а также онлайн-платформа по продаже одежды Farfetch. Кроме того, прекратила работу в России шведская компания IKEA, ранее представленная в Омске и Новосибирске.

Основателем испанской группы компаний Inditex является Амансио Ортега. В 2015 и 2016 годах он занимал 1-ое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes. Его состояние по итогам 2020 года оценивалось в $55,1 млрд (6-е место в рейтинге миллардеров Forbes).