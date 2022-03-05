Завершено расследование о массовом отравлении школьников в Красноярском крае

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту массового отравления детей в школах Красноярска. Под суд отправятся представители трёх фирм, задействованных в поставках овощей в образовательные учреждения.

Красноярским компаниям СПК «Алёнушка», ООО «Респект» и ООО «Развитие» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление людей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия 5 марта.

По версии следствия, с 18 декабря 2020 года по 27 февраля 2021 года директор компании, занимающейся выращиванием и хранением овощей, СПК «Алёнушка», нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства в области профилактики острого инфекционного заболевания иерсиниоза. Компания, в частности, не проверяла состояние овощехранилища на предмет наличия грызунов.

В результате компания передала заражённый инфекцией продукт в ООО «Респект» — предприятие, занимающееся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Эта организация, в свою очередь, поставила некачественный товар в школы Советского и Октябрьского районов Красноярска.

«Сотрудники пищевых блоков, руководствуясь инструкцией по обработке сырых овощей, утвержденной руководителем ООО «Развитие», в которой отсутствовал пункт об ошпаривании сырых овощей, приготовили блюда из сырых овощей, зараженных иерсиниозной инфекцией, что привело к массовому отравлению 126 детей — учащихся школ Советского и Октябрьского районов города Красноярска в возрасте от 7 до 16 лет», — сообщили следователи.

Напомним, в декабре 2020 года массовое пищевое отравление произошло также в детском саду Иркутской области.