Новосибирский депутат ГД предлагает чиновникам взять ответственность за последствия размещения резервов ЦБ на Западе

Елена Аникина
 
Миниатюра для: Новосибирский депутат ГД предлагает чиновникам взять ответственность за последствия размещения резервов ЦБ на Западе
Ренат Сулейманов. Фото Михаила Перикова

Депутат ГД Ренат Сулейманов не удовлетворён ответом представителя Минфина РФ на его вопрос о действиях по возврату национальных резервов в российский бюджет.

Вчера, 4 марта на дополнительном пленарном заседании Госдумы парламентарий от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ) спросил полпреда правительства РФ в ГД, заместителя министра финансов Ирину Окладникову об объемах средств фонда национального благосостояния, попавших под санкции. Также он поинтересовался перспективами их возврата. Представитель Минфина выразила надежду, что активы будут доступны и что финансовым рынкам РФ не грозят крупные потери в связи с санкциями, наложенными Западом на эти резервы.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Ренат Сулейманов отметил, что подобный ответ его не удовлетворил. «Понятно, что фактически Запад и США нам объявили экономическую войну. Активы Центробанка РФ в Евросоюзе заморожены. Размер фонда национального благосостояния 14 триллионов рублей. Сколько из них под санкциями, мы не знаем. Необходимо оценить последствия, понять масштабы бюджетных потерь, поэтому я спросил заместителя министра финансов РФ о действиях, которые они предпринимают для возврата наших национальных резервов. В ответ мы услышали, что правительство надеется путём переговоров чего-то добиться. То есть, конкретного ответа я не получил», — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что и до того, как Россия подверглась жёстким санкциям, на заседаниях депутаты поднимали тему об опасности держать значительную часть активов РФ за рубежом. «Невозможно проводить независимую внешнюю политику в условиях полной экономической зависимости от стран, где мы размещаем резервы. Сегодня, когда Запад фактически объявил нам экономическую войну, мы видим последствия. Думаю, за них должны нести ответственность конкретные чиновники», — считает Ренат Сулейманов.

4 марта депутаты Госдумы поддержали пакет антикризисных законопроектов, среди которых, в том числе, вопросы о кредитных каникулах для граждан, малого и среднего бизнеса, а также о дополнительной индексации пенсий, контроле за обеспечением лекарствами, моратории на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, объявление нового этапа амнистии капитала. Кроме того, парламентарии расширили полномочия правительства для решения оперативных экономических задач. «Надеюсь, эти законы в определённой мере сработают. Но пока я не увидел чётких системных мер, которые отражают удары, нанесённые по всем больным местам экономики. На мой взгляд, правительство было не готово к столь жёстким санкциям. Это был только первый пакет мер. Вскоре увидим от правительства следующий набор инициатив, которые призваны минимизировать последствия кризиса», — по словам депутата, свои предложения готовит и КПРФ.

По официальным данным ЦБ курс доллара на 5 марта составляет 105,81 рублей, евро — 116,53 рублей.

На 10 и 11 марта Госдума запланировала заседания, чтобы принять очередной пакет антисанкционных законопроектов.

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