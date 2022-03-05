Депутат ГД Ренат Сулейманов не удовлетворён ответом представителя Минфина РФ на его вопрос о действиях по возврату национальных резервов в российский бюджет.

Вчера, 4 марта на дополнительном пленарном заседании Госдумы парламентарий от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ) спросил полпреда правительства РФ в ГД, заместителя министра финансов Ирину Окладникову об объемах средств фонда национального благосостояния, попавших под санкции. Также он поинтересовался перспективами их возврата. Представитель Минфина выразила надежду, что активы будут доступны и что финансовым рынкам РФ не грозят крупные потери в связи с санкциями, наложенными Западом на эти резервы.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Ренат Сулейманов отметил, что подобный ответ его не удовлетворил. «Понятно, что фактически Запад и США нам объявили экономическую войну. Активы Центробанка РФ в Евросоюзе заморожены. Размер фонда национального благосостояния 14 триллионов рублей. Сколько из них под санкциями, мы не знаем. Необходимо оценить последствия, понять масштабы бюджетных потерь, поэтому я спросил заместителя министра финансов РФ о действиях, которые они предпринимают для возврата наших национальных резервов. В ответ мы услышали, что правительство надеется путём переговоров чего-то добиться. То есть, конкретного ответа я не получил», — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что и до того, как Россия подверглась жёстким санкциям, на заседаниях депутаты поднимали тему об опасности держать значительную часть активов РФ за рубежом. «Невозможно проводить независимую внешнюю политику в условиях полной экономической зависимости от стран, где мы размещаем резервы. Сегодня, когда Запад фактически объявил нам экономическую войну, мы видим последствия. Думаю, за них должны нести ответственность конкретные чиновники», — считает Ренат Сулейманов.

4 марта депутаты Госдумы поддержали пакет антикризисных законопроектов, среди которых, в том числе, вопросы о кредитных каникулах для граждан, малого и среднего бизнеса, а также о дополнительной индексации пенсий, контроле за обеспечением лекарствами, моратории на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, объявление нового этапа амнистии капитала. Кроме того, парламентарии расширили полномочия правительства для решения оперативных экономических задач. «Надеюсь, эти законы в определённой мере сработают. Но пока я не увидел чётких системных мер, которые отражают удары, нанесённые по всем больным местам экономики. На мой взгляд, правительство было не готово к столь жёстким санкциям. Это был только первый пакет мер. Вскоре увидим от правительства следующий набор инициатив, которые призваны минимизировать последствия кризиса», — по словам депутата, свои предложения готовит и КПРФ.

По официальным данным ЦБ курс доллара на 5 марта составляет 105,81 рублей, евро — 116,53 рублей.

На 10 и 11 марта Госдума запланировала заседания, чтобы принять очередной пакет антисанкционных законопроектов.