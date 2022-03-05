Как стало известно «Континенту Сибирь», компания «Дизайнмастер» готова демонтировать рекламные конструкции на площади Калинина, где планируется установка стелы «Новосибирск – город трудовой доблести», если мэрия расторгнет договор с оператором наружной рекламы.

Вчера, 4 марта, на заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству новосибирского горсовета руководитель комитета по рекламе мэрии Олег Хорошунов сообщил, что «крупный рекламный оператор отказался убирать на площади Калинина свои рекламные конструкции». Эта информация вызвала резонанс, так как под угрозой оказались планы муниципалитета установить в этом году в центре площади Калинина памятную стелу и благоустроить площадь Калинина. В некоторых новосибирских телеграм-каналах появились сообщения, что из-за позиции владельца «Дизайнмастера» «компания уходит с рынка».

В «Дизайнмастере» эту информацию назвали «чьей-то больной фантазией». «Информация не соответствует действительности, – ответили на вопрос «Континента Сибирь» в компании. – Согласно договору, в случае изъятия участка под муниципальные нужды, обязанность комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска – расторгнуть с нами договор, уведомив об этом за два месяца. Как только комитет расторгнет соглашение, мы произведем демонтаж. До настоящего момента по непонятным нам причинам муниципалитет отказывается расторгать с нами договор».

По информации комитета рекламы, у «Дизайнмастера» более 800 рекламных конструкций в Новосибирске. Демонтировать на площади Калинина нужно четыре из них.

Под брендом «Дизайнмастер» работает ООО «Рекламные технологии», генеральный директор Сергей Селезнев. По данным СПАРК, у компании четыре учредителя. 82,6% принадлежит ООO УК «Септима». Бенефициар — Роман Шегуров (совладелец компаний «Септима» (95,48%), «Кофемолка КП» (100%) и других юрлиц).

Благоустройство площади Калинина в Новосибирске планируется завершить в сентябре 2022 года. К этому сроку там предполагается установить памятную стелу «Новосибирск — город трудовой доблести».