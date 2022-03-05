В Томске завершился первый отбор стартапов в MTS STARTUP GARAGE

Томский филиал МТС выбрал девятнадцать проектов для их проработки в преакселерационной программе MTS STARTUP GARAGE. Участие в программе позволит студентам создавать, пилотировать и внедрять свои продукты на инфраструктуре МТС при поддержке экспертов компании.

В программу вошли проекты студентов вузов-партнеров программы – Томского государственного университета и Томского политехнического университета. В число прошедших отбор попали девятнадцать проектов, например, проект мобильного приложения для тренировки когнитивных навыков, и сервис, направленный на поиск мероприятий, проходящих поблизости.

«МТС накопила огромный опыт работы в сфере инноваций – мы предоставляем высокотехнологичные услуги и поддерживаем своих сотрудников, которые готовы создавать и развивать собственные стартапы внутри компании, – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко. – Так, за время работы внутреннего акселератора МТС более 70 команд прошли акселерацию и создали 9 прототипов продуктов. И я рада, что с открытием в Томске акселерационной программы МТС для студентов, мы создаем условия для развития творческого и технологического потенциала томских студентов и региона в целом. Я уверена, что цифровые продукты, созданные томскими студентами внутри акселератора МТС, получат поддержку и будут успешно внедрены в нашу повседневную жизнь».

Преакселерационная программа является первым этапом, во время которого команды будут заниматься развитием базовых продуктовых компетенций. А именно: определять портрет целевой аудитории и потребительскую проблему, найдут способы ее решения и ключевую ценность, проверят продуктовые гипотезы. На всех этапах работы участникам будет предоставлена экспертная поддержка трекеров (специалистов по кратному росту стартапов), а также доступ к цифровым ресурсам МТС – стекам технологий, облачной инфраструктуре и IoT.

Следующим этапом программы станет трехмесячная акселерация, где студенты смогут реализовать свой предпринимательский замысел – определить бизнес-модель, посчитать рынок и юнит-экономику, собрать работающий прототип и сделать первые тестовые продажи. Лучшие прототипы продуктов могут стать полноценной частью цифровой экосистемы МТС. Также МТС готова будет предложить студентам пройти стажировки, а лучшим из них – постоянную работу в компании.