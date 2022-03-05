Прокуратура не выявила нарушений при заключении концессий правительством Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области и Управление Федеральной антимонопольной службы по региону не выявили нарушений при проверке концессионных соглашений в сфере ЖКХ.

Надзорное и антимонопольное ведомства провели в январе-феврале 2022 года проверку исполнения закона при заключении правительством Новосибирской области концессионных соглашений с 2020 по 2021 годы. Основанием для проведения проверки стало поручение Генеральной прокуратуры РФ, а также обращение депутата Госдумы РФ, певца Дениса Майданова. «Целью проверки была оценка исполнения требований закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений по инициативе концессионера. Предметом проверки – исполнение правительством Новосибирской области антимонопольного законодательства и законодательства о концессионных соглашениях. В ходе проведения проверки нарушений закона не выявлено», – говорится в акте прокурорской проверки (есть в распоряжении редакции).

В Новосибирской области в сфере ЖКХ работает более 40 концессионных соглашений. Чаще всего по концессии работают небольшие котельные в районах области. Кроме того, с помощью механизмов государственно-частного партнёрства реализуется несколько инфраструктурных проектов, среди них строительство школ, поликлиник и четвертого моста через Обь.