В ВТБ ответили на распространенные вопросы клиентов по работе банка в текущих условиях

На фоне непростой текущей экономической ситуации в ВТБ прокомментировали наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся деятельности банка.

– Как санкции отразятся на вкладчиках банка ВТБ? Есть ли основания для беспокойства?

– Санкции никак не коснутся вкладчиков российских банков. Кризисы 2008 и 2014 годов наглядно продемонстрировали, что банковские депозиты надежно защищены государством. Убедиться в этом можно было и в условиях пандемии.

Вклады и накопительные счета на сегодня доступны в полном объеме: их можно открывать и пополнять как в отделениях, так и с помощью дистанционных сервисов. Их можно закрывать по истечении срока вклада или в любой момент по возникшей необходимости. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются банком в полном объеме в соответствии с заключенными договорами.

Несмотря на все внешние и внутренние вызовы, не было ни одного случая невозврата гражданам вложенных денег. Кроме того, напомним, что Центробанк резко повысил ключевую ставку до 20%, и ВТБ вслед за решением регулятора увеличил проценты по депозитам как в рублях, так и в долларах. Таких условий по вкладам раньше не было.

– Можно ли сейчас открыть вклад в валюте?

– Ситуация изменилась, но в лучшую сторону. Еще недавно по валютным вкладам можно было рассчитывать на небольшие ставки, а сейчас по долларовому вкладу на 3 месяца ставка в ВТБ составляет 8% годовых, в евро – 7%. Таким образом, сегодня у вкладчиков есть возможность получить максимальный доход от собственных валютных накоплений.

– Сохраняется ли страхование банковских вкладов?

– Банковские вклады надежно защищены государством. На примере кризисов 2008 и 2014 годов можно утверждать, что, несмотря на нестабильность, в стране не было ни одного случая невозврата гражданам вложенных средств. Банковская система России не стоит на месте. За последние годы сотни неблагонадежных кредитных организаций потеряли свои лицензии, несколько крупных банков государство решило санировать.

Но при этом все вкладчики получили застрахованные государством суммы в размере до 1,4 млн рублей. Это также подтвердило стопроцентную эффективность системы государственной защиты средств граждан, работающей в рамках Агентства страхования вкладов. Поэтому здесь нет никаких поводов для беспокойства.

Более того, Центробанк оказывает активную поддержку системообразующим банкам страны в трудные времена. С 2014 года регулятор дополнительно укрепляет российскую банковскую сферу. Так, благодаря заблаговременно созданным резервам банки смогли достойно пережить сложности пандемии 2020 года. Перед началом самоизоляции банки без промедления выдали деньги гражданам, которые решили хранить средства в наличных. Позже россияне вновь вернули деньги на счета и вклады.

Банк ВТБ (ПАО) – это системообразующий российский банк, который обслуживает 20% всего экономически активного населения страны, поэтому государство осуществляет его поддержку. Банку регулярно предоставляются капитал и фондирование, которые позволяют организации продолжать работу с клиентами и развивать бизнес в стране.

По данным на февраль 2022 года, золотовалютных резервов РФ достаточно для поддержания стабильной работы экономики страны.

– Могут ли возникнуть трудности у тех, кто по тем или иным причинам хочет снять свои деньги?

– Все отделения и банкоматы полноценно работают. Клиентам доступен полный спектр финансовых операций. В банкоматах можно снять и внести наличные средства в рублях и валюте, осуществить операции по пластиковым картам Visa, MasterCard и «Мир». Лимит ограничивается только стандартами банковской карты.

Для получения валютных средств или суммы в рублях свыше 500 тысяч в отделении банка, деньги нужно предварительно заказать по телефону контакт-центра. Как только сотрудники выбранного отделения подготовят необходимую сумму, можно будет закрыть заказ. Более того, для удовлетворения спроса банк организовывает дополнительную работу отделений по выходным.

– Есть ли на сегодня ограничения по работе банковских карт?

– На территории России все карты банка работают без ограничений. Как и раньше, можно проводить безналичные операции в магазинах, использовать их для оплаты товаров и услуг в интернете или снимать наличные в банкоматах. В партнерстве с Национальной системой платежных карт обеспечивается их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками.

– Какова ситуация с бесконтактными платежными сервисами?

– Из-за санкций платежные сервисы Google Pay и Apple Pay теперь недоступны. Чтобы провести бесконтактную оплату покупок в магазинах, можно воспользоваться пластиковыми картами. Но тем не менее, владельцы смартфонов с операционной системой Android могут установить приложение MirPay (6+), в нем предусмотрена бесконтактная оплата картой «Мир». Таким образом, можно по-прежнему пользоваться наиболее удобным способом оплаты.

Мгновенный заказ цифровой или пластиковой карты «Мир» доступен в нашем мобильном приложении. После выпуска владельцам телефонов на Android карту можно подключить к MirPay и расплачиваться за покупки, как и раньше, с помощью смартфона.

– Есть ли какие-то изменения в мобильном приложении банка?

– Онлайн-сервисы работают в привычном режиме за исключением переводов за рубеж. Пользователям доступны переводы средств внутри страны и ежедневные платежи в пользу поставщиков товаров и услуг. Переводить деньги внутри банка и между другими банками по России пользователи могут как в рублях, так и в валюте.

Также доступен сайт интернет-банка ВТБ. Войти в web-версию ВТБ Онлайн можно по номеру карты или логину. Мобильное приложение никак не изменит порядок работы на смартфонах HUAWEI и Xiaomi, а также смартфонах на операционной системе Android.

– Вырастет ли процент по ипотеке с учетом роста ключевой ставки?

– Законом запрещено внесение изменений в действующие кредиты, в том числе жилищные. Это распространяется на все банки России. Пересмотру не подлежат ни потребительские кредиты, ни ипотечные программы. Таким образом, у клиентов, которые оформили ранее ипотеку, нет оснований для беспокойства. Стоимость их кредита и недвижимости зафиксированы законом в договоре. Более того, текущая ситуация открывает новые возможности. На фоне роста ключевой ставки заемщики могут получать повышенный процент по депозитам от накоплений и направлять вырученные средства на погашение ипотечного кредита.

Попавшим в непростую финансовую ситуацию заемщикам банк всегда готов пойти навстречу. Тем, кто столкнулся со сложностями при оплате кредитов, рекомендуется сообщить о проблемах в банк – им будет предложена программа реструктуризации кредитов и кредитные каникулы.

– Если есть накопления, стоит ли экстренно покупать валюту или потребительские товары?

– Мы советуем в любой ситуации поступать рационально и воздерживаться от непродуманных действий с накоплениями. Не стоит поддаваться панике – в ситуации кризиса точно не целесообразно массово скупать валюту, ведь растущий спрос и меняющаяся информационная повестка оказывают значительное влияние на курс. Более того, ЦБ пытается воздействовать на этот рынок с помощью «заградительного» курса.

Аналогичный совет можно дать в отношении бытовой техники. Часто случается, что через какое-то время скупленные в больших объемах ненужные товары заполняют вторичный рынок.

Продавцы вынуждены выставлять их по сниженной в несколько раз цене из-за большого количества предложений и отсутствия спроса. Поэтому мы рекомендуем покупать только то, что было в планах еще до наступления непредвиденных обстоятельств.