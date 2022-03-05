Анатолий Локоть прокомментировал судьбу побратимства Новосибирска с Харьковом

Мэр Анатолий Локоть прокомментировал дальнейшие отношения Новосибирска с побратимским Харьковом после начала спецоперации на Украине. Договор о взаимодействии городов был заключён в 2011 году.

На пресс-конференции 5 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал дальнейшее взаимодействие Новосибирска с рядом городов-побратимов в свете последних внешнеполитических событий. Речь, в частности, шла об украинском городе Харькове, с которым Новосибирск заключил договор о побратимских отношениях в 2011 году.

Инициативу о расторжении побратимских отношений с городами США, Японии и Болгарии ранее выдвигали отдельные представители новосибирской общественности.

По словам Анатолия Локтя, к подобным предложениям следует «подходить разумно», а побратимские отношения с Харьковом стоит использовать для того, чтобы обратиться к его жителям от лица новосибирцев.

«Уважаемые жители Харькова, побратимы наши. Мы пережили непростое время. И переживаем сейчас непростой период. Но давайте скажем откровенно. Вот это напряжение, вот эта война со своим народом, прежде всего, со стороны националистических формирований на Украине, началась не вчера (…) Мы с большой болью следили все эти годы за происходящим в городе Харькове. Это не чужой для нас город, нас связывает очень много (…) Мы не хотим зла вам. Мы ваши побратимы по крови, по духу, по истории. Я уверен, у нас с вами будущее. Я обращаюсь к вам от имени всех новосибирцев. Мы хотим, чтобы наше побратимство развивалось», — сказал Анатолий Локоть.

Ранее мэр Новосибирска уже выступал с комментариями о военной спецоперации на Украине.