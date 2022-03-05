Правительство и Заксобрание Новосибирской области включили свет на всю ночь в поддержку спецоперации на Украине

В зданиях правительства и Законодательного собрания Новосибирской области оставили включённым свет в ночь с 4 на 5 марта – зажжённые окна изображали букву «Z», символизирующую военную спецоперацию на Украине.

Фото зданий правительства Новосибирской области и Законодательного собрания региона с зажжёнными в виде буквы «Z» окнами опубликовал официальный Telegram-канал областных властей вечером 4 марта.

«В знак поддержки действий российской армии и президента РФ в окнах зданий правительства и Законодательного собрания Новосибирской области всю ночь горит свет», — говорится в подписи к фото.

Ранее в поддержку спецоперации на Украине, объявленной президентом России 24 февраля, выступила общественная организация «Совет отцов Новосибирской области». Действия российских властей на днях также поддержали участники шествия, в котором принял участие бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин.

В Новосибирске также проходят акции протеста сторонников противоположной позиции. Как сообщало правительство региона, на первом таком мероприятии было задержано 20 человек. На одном из последующих, по неофициальным данным, увели в автозаки 22 человека.