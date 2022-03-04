Немецкий производитель люксовых автомобилей приостановил продажи в России

Компания Porsche объявила о приостановлении поставок в России своих автомобилей. В своем сообщении немецкий автопроизводитель отметил, что решение принято в связи с «большой неопределенностью». Ранее об аналогичной мере объявил собственник компании Porsche – концерн Volkswagen.

Напомним, что за последнюю неделю сразу несколько автопроизводителей объявили о прекращении отгрузок новых автомобилей российским дилерам. Среди них концерн Volkswagen (бренды Audi, Skoda, Volkswagen) , Chevrolet (модели американской сборки), Jaguar/Land Rover, BMW , Volvo Car. Примечательно, что в список также попали китайские марки Chery и Geely. Последняя на волне опасений со стороны участников рынка опровергла свой уход из России, а решение приостановить продажи объясняла валютными скачками.

По данным агентства «Автостат Инфо», в 2021 году в СФО было зарегистрировано 336 новых автомобилей Porsche (-5,6%). На сегодня марка официально представлена в трех городах Сибири – Новосибирске, Красноярске и Иркутске.

В Новосибирске официальным дилером c 2016 года является ГК «Альт-Парк», которая приобрела полнофункциональный салон марки у «СЛК-Моторс». По данным Ассоциации европейского бизнеса, на Новосибирск приходилось 58% общесибирских продаж Porsche за 2021 год. Компанию также отличало то, что она активно проводила клиентские мероприятия, в частности привозя в Сибирь известного автогонщика Олега Кесельмана.

В Красноярске действующим партнером является нижегородский холдинг «АГАТ». Маркой Porsche в этом городе он занимается меньше года – сделка по покупке дилера прошла осенью 2021 года. Таким образом, предыдущему собственнику (Балтийскому банку развития) удалось вовремя покинуть автодилерский бизнес.

В Иркутске марку Porsche официально представляет ГК «Первая Автоколонна». В 2022 году она рассчитывала открыть полнофункциональный салон Porsche и осуществляла его строительство. «С целью снижения рисков для группы компаний никто не мешает нам взять паузу. В течение ближайших двух месяцев, думаю, все станет ясно», – прокомментировал «Континенту Сибирь» ситуацию совладелец ГК «Первая Автоколонна» Петр Хомяков. Таким образом, в текущем году открытие салона не планируется, а построенное здание может в дальнейшем служить для других брендов в случае, если продажи Porsche в России не будут возобновлены.

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