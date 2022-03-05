Новосибирские автодилеры на фоне текущей ситуации перешли на торговлю комиссионными машинами

Как стало известно «Континенту Сибирь», региональные автодилеры на фоне приостановки отгрузок со стороны ряда дистрибьюторов зарубежных брендов решили активизироваться в сегменте торговли комиссионными машинами.

Напомним, что за последнюю неделю сразу несколько автопроизводителей объявили о прекращении отгрузок новых автомобилей российским дилерам. Среди них группа Volkswagen (бренды Audi, Skoda, Volkswagen) , Chevrolet (модели американской сборки), Jaguar/Land Rover, BMW , Volvo Car , а также китайские марки Chery и Geely. Список компаний постепенно расширяется.

С учетом того, что сроки возобновления отгрузок этими компаниями непонятны, новосибирские дилеры встали перед необходимостью пересмотра бизнес-модели. Помимо более активного продвижения сервисных услуг авторитейлеры решили активизироваться в сегменте комиссионных машин.

Суть услуги заключается в том, что дилер предлагает клиентам помочь им продать их автомобиль. «Цену вы назначаете сами. Мы предоставляем бесплатную стоянку, мойку, охрану автомобиля, предпродажную подготовку. Берем на себя полное сопровождение сделки по продаже вашего автомобиля. Предлагаем: trade-in, автокредит, рассрочку. Обеспечиваем рекламную поддержку автомобиля, – говорится в объявлении одного из новосибирских официальных дилеров. – Для постановки автомобиля на комиссию нужно: паспорт РФ, ПТС, СТС; генеральная доверенность, если вы не собственник автомобиля; rлючи от автомобиля; все комплекты для быстрой продажи даже при вашем отсутствии; сервисная книжка; счета или заказ-наряды на обслуживание автомобиля».

Некоторые участники рынка анонсировали такую услугу публично через свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах . Некоторые компании, по данным источников «Континента Сибирь», находят подходящие объявления на Drom, Avito, «Авто.ру» и обзванивают владельцев, предлагая выставить автомобили в своем салоне. Аргументом является то, что они смогут благодаря своей клиентской базе продать его дороже. На комиссию участники рынка готовы принимать автомобили далеко не только тех марок, дилерами которых они являются.

Понятно, что при выставлении автомобилей через Drom, Avito, «Авто.ру» многие клиенты и так сразу получают предложения об их приобретении от многочисленных «перекупов» со своей страны. Поэтому услуга дилеров ориентирована на собственников автомобилей более высокого ценового сегмента и тех, кто готов подождать, но продать свое транспортное средство дороже.

По словам дилеров, возможностью выставления автомобиля на комиссию в салоне интересуются те клиенты, у которых наблюдаются проблемы в бизнесе в текущей ситуации, и появляется потребность в реализации своего автомобиля.

Саму услугу нельзя назвать новой, дилеры занимались ею и раньше, но сейчас активизировали свои усилия в этом направлении.

Впрочем, некоторые участники рынка пока скептически относятся к такой схеме. «Дело в том, что часто людям нужно передвигаться по своим делам,»запасной машины» просто нет. Бывает, что салон начинает торговать фотографиями таких машин с пометкой «встречу необходимо согласовать заранее», то есть хозяин ездит, ему звонят, он приезжает, проходит мойку и ждёт покупателя. Это в итоге тоже единичные продажи. Зарабатывать на машинах с пробегом можно только в одном случае – дилер должен начать сам выкупать автомобили и затем их реализовывать. Возможно придётся это делать в других регионах,так как в европейской части РФ выбор леворульных машин больше и иногда цены пониже даже с учётом доставки. Но возникает следующий вопрос: а есть ли у дилера деньги на создание такой схемы?», – рассуждает на условиях анонимности один из участников рынка.

В целом аналитики признают, что бизнес-модель автодилеров в любом случае нуждается в пересмотре с учетом новых экономических реалий. «Многие участники рынка сейчас задумаются над своим будущем. Наибольшие риски есть у тех дилеров, которые за последние годы экстенсивно развивались, осуществляли покупки других дилеров. Понятно, что это делалось преимущественно на заемные средства в расчете на будущий денежный поток и возможности реструктуризации кредитов. Но эти деньги в текущей ситуации уже не вернуть, поэтому такие дилеры будут под угрозой выживания, – отметил руководитель центра продаж авто с пробегом «Автобан» (г. Омск) Иван Беланов. – Большие проблемы могут испытывать те дилеры, которые сейчас находятся в стадии строительства дилерских центров. Важно, чтобы российские банки здесь могли пойти на встречу. Те, кто планировал строительство, но не успел начать, смогут вовремя отказаться от своих планов. Оставшиеся дилеры находятся в более безопасном положении, но все равно находятся под угрозой возможности пересмотра дистрибьюторами формата своего присутствия в России. Убежден, что каждый дилер будет пересматривать свою бизнес-модель».

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