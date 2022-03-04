Сибирские грузоперевозчики попросили поддержки у правительства России

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) обратились к правительству РФ с просьбой принять срочные меры по поддержке бизнеса в сфере транспортировки грузов из-за резкого подорожания техники, запчастей и расходных материалов. Они предложили властям ввести все необходимые меры с первого апреля.

СААП обратилась к правительству России с открытым письмом, опубликованным на сайте организации 4 марта. Члены ассоциации попросили о поддержке сферы грузовых перевозок в связи с резким увеличением себестоимости бизнеса из-за подорожания техники, запасных частей и расходных материалов.

По словам предпринимателей, их деятельность в свете сложившейся в России экономической ситуации становится убыточной.

«Без реальной помощи со стороны государства перевозчикам будет очень трудно не утратить рентабельность, поддерживать в рабочем состоянии технику, а главное, сохранить трудовые коллективы. Между тем транспортная отрасль — это кровеносная система экономики. Своевременная доставка на склады и в магазины продуктов питания, лекарств, товаров народного потребления и других социально значимых грузов зависит от бесперебойной работы автомобильного транспорта», — отмечают перевозчики в обращении.

Члены ассоциации предложили правительству ввести ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию в транспортной отрасли — снизить себестоимость перевозок, сохранить рабочие мета и автопарк, а также в целом поддержать бизнес в сфере грузовых автоперевозок. Их предлагается ввести с 1 апреля.

Так, перевозчики предлагают снизить розничные цены на ГСМ до 30-35 рублей за лист за счёт уменьшения акцизов, ввести дотации на сохранение рабочих мест в размере МРОТ за сотрудника, отсрочку на год по налогам и сборам, а также выплате кредитов. Также предлагается ввести льготные кредиты для предприятий, осуществляющих автомобильные грузоперевозки (со ставкой 3-5% годовых для займов на сумму до 10 млн рублей), отсрочку по уплате лизинговых платежей и минимальные процентные ставки по договорам лизинга, срочную организацию поставок запчастей и расходных материалов для грузового транспорта в Россию через Таможенный союз и временно отменить транспортный налог.

Напомним, в августе омские частные перевозчики пожаловались мэру на проблемы из-за подорожания газового топлива.