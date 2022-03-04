Заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова ответила на вопрос депутата Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Рената Сулейманова о возможностях страны рассчитывать на средства Центробанка, которые попали под санкции.

4 марта в Госдуме проходит дополнительное пленарное заседание, посвящённое в том числе пакету антикризисных экономических мер. В зале присутствуют и представители федеральной исполнительной власти. К одному из них, полпреду правительства РФ в ГД, заместителю министра финансов Ирине Окладниковой обратился во время сессии парламентарий от Новосибирской области Ренат Сулейманов. «Мы знаем, что за рубежом половина золотовалютных резервов ЦБ попала под санкции. Какая часть фонда национального благосостояния попала под санкции? Есть ли перспективы возврата средств?» — спросил Сулейманов.

По словам Ирины Окладниковой, наложение санкций не грозит крупными последствиями финансовым рынкам РФ. «Мы проводим оценку финансовых санкций и последствий. Мы рассчитываем, что соответствующие средства будут доступны, и никаких крупных последствий финансовым рынкам РФ они не принесут. Сейчас доступны все средства, которые были необходимы на текущий год», — подчеркнула заместитель министра.

По официальным данным ЦБ курс доллара на 4 марта составляет 111, 76 рублей, евро — 116,53 рублей.

В начале пленарного заседания депутаты единогласно поддержали проект об ответственности за распространение ложной информации о действиях вооруженных сил РФ и призывы к санкциям против России.

На сегодняшнем заседании ГД также рассматривает вопросы о кредитных каникулах для граждан, малого и среднего бизнеса, дополнительной индексации пенсий, контроле за обеспечением лекарствами, моратории на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. В списке предложений, которые планирует рассмотреть парламентарии сегодня:

— Обеспечение условий для ускоренной достройки объектов капитального строительства социального значения и исполнения обязательств государства перед обманутыми дольщиками.

— Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года.

— Разрешение для бизнеса осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.

— Объявление нового этапа амнистии капитала.

— Упрощение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.

Госдума вновь соберётся 10 и 11 марта, чтобы, как подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин, принять очередной пакет антисанкционных мер.