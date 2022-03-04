Известное новосибирское предприятие попало под санкции США

Десятки российских авиапредприятий и организаций, связанных с авиастроением, попали под санкции США. В их числе – Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ).

Министерство финансов США распространило информацию об организациях, попавших под санкции после введения российских войск на территорию Украины. Среди 40 авиастроительных предприятий и институтов значится Новосибирский авиаремонтный завод.

На предприятии ситуацию пока не комментируют.

АО «Новосибирский авиаремонтный завод» входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается капитальным ремонтом и техническим обслуживанием вертолётов марки «Ми» по всему миру. Завод заработал в Новосибирске в 1941 году.

Напомним, в феврале экс-директору Новосибирского авиаремонтного завода, задержанному в Бурятии на посту зампреда правительства республики, был вынесен приговор за хищения на предприятии.

Ранее также сообщалось о том, что в число закрывающихся в России компаний попала шведская IKEA.