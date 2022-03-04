– Уверен, что каждый новый день у нас всех в последнее​ время начинается с новостей о ходе военной спецоперации на Украине. Независимо от политических взглядов, которых придерживаемся. Закончатся военные действия – будем спорить, отстаивать свою позицию. Но сейчас, когда наши ребята ежеминутно рискуют своей жизнью, считаю, необходимо их поддержать.

В годы Великой Отечественной войны солдат согревали весточки из дома, письма, которые они получали от школьников и рабочих коллективов. Предлагаю и сейчас послать нашим солдатам и офицерам, выполняющим свой воинский долг, нашу поддержку. Пусть дети напишут нашим солдатам письма, а малыши нарисуют картинки – какими они видят своих защитников. А именно так и есть. Участвуя в спецоперации, российские солдаты и офицеры защищают людей, которые восемь лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, защищают нас в усиливающемся противодействии с западом. Предлагаю также показать эти детские рисунки в городе на световых табло, где сейчас крутят рекламу. Единство в обществе сегодня точно важнее, чем стремление ухватить ширпотреб, которым заполнены многие головы. Поддержка людей, наших волонтеров и общественных организаций очень нужны сегодня семьям солдат и офицеров, которые исполняют свой воинский долг, участвуя в спецоперации на Украине.

Когда идут военные действия, всегда есть свои и чужие. Так вот к чужим, не колеблясь, отношу тех, кто три десятка лет назад привел к ситуации, ставшей спусковым механизмом сегодняшней трагедии. Истоки – в декабре 1991 года — в позорном бездействии Горбачева, предательстве Ельцина, Кравчука и Шушкевича, которые в сепаратистском угаре, подписав соглашение в Беловежской пуще, по сути, осуществили антисоюзный государственный переворот и фактически уничтожили Великую страну. Считаю, что выделять миллионы на содержание Ельцин-центра в Екатеринбурге – преступление против наших ребят, которые сейчас подвергают опасности свои жизни.

С уважением, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров