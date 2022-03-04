Новосибирская опера готовится к премьере «Свадьбы Фигаро», которая станет самым значительным и ожидаемым событием марта в музыкальной жизни культурной столицы Сибири. Билетов на 27 марта уже почти нет, на 29-е ещё есть.

Оперное наследие Вольфганга Амадея Моцарта – это богатый и вечный по своей сути источник вдохновения для любого оперного дома. В феврале 2021 года дирижёр Дмитрий Юровский и режиссёр Вячеслав Стародубцев поставили в театре последнюю, самую мистическую оперу великого композитора — «Волшебная флейта».

Необычность постановки была и в том, что действие перенесено в цирковое пространство, и в том, что персонажи оперы перевоплотились в артистов цирка-шапито в одном из австрийских городков. Действие разворачивалось в максимальной близости от зрителей с нередкими проходами через весь зал и галереи балкона. Постановщики максимально задействовали все пространство зрительного зала, погрузив любителей оперы в магию моцартовской музыки и театрального действия.

Зрительский успех «Волшебной флейты» подтвердил правильность выбора площадки Малой сцены для постановки моцартовских оперных шедевров. Год спустя постановщики продолжают Моцартиану шедевром раннего (хотя, учитывая короткую жизнь композитора, это разделение весьма условно) Моцарта – «Свадьба Фигаро». Постановка стала не только второй оперой гениального австрийца в репертуаре театра, но и второй постановкой о похождениях плутоватого и обаятельного Фигаро, основанной на комедиях Бомарше. Премьера первой – «Севильский цирюльник» Дж. Россини – состоялась в НОВАТе в 2018 году.

В ожидании премьеры я задал несколько вопросов о новом спектакле художественному руководителю НОВАТа, музыкальному руководителю постановки, дирижёру ДМИТРИЮ ЮРОВСКОМУ.

– Дмитрий Михайлович, как вам кажется, «Свадьба Фигаро» Моцарта на сюжет одноименной комедии Бомарше – это ведь один из первых образцов оперного искусства, где показан совершенно живой человек? Расскажите о некоторых особенностях оперы.

– Я думаю, что определенная доля бытового реализма присутствует в «Свадьбе Фигаро» – композитор переносит высокое искусство в просторы повседневной жизни. Опера, действительно, восхищает, ведь в ней уникально все! Например совершенно удивительным образом решена первая сцена, где герой измеряет кровать – это достаточно любопытный момент, к слову, сам Моцарт любил его расхваливать. Если говорить о творческой составляющей, то композитор сделал невероятное открытие – революцию в области оперных ансамблей, ведь прежде они, существовавшие в поздней барочной музыке, а затем в раннем классицизме, были совершенно иного плана, и представляли большую гармонию, единство. В ансамблевых сценах Моцарта исполнители произносят одновременно разный текст, как бы перебивая друг друга, но сохраняя при этом органичное слияние. Истоки этой реформы находятся в опере «Свадьба Фигаро».

– Говоря об операх Моцарта, мы не можем не затронуть еще одного гения – Сальери, отрицательный образ которого запечатлен в знаменитой «Маленькой трагедии» Пушкина.… В операх Сальери пели прекрасно подготовленные исполнители. Моцарт пошел по иному пути, например, в «Волшебной флейте» он написал партию птицелова для своего приятеля, не имеющего музыкального образования.… Здесь присутствует расширение границ?

– В опере «Свадьба Фигаро» Моцарт отнесся с большим интересом к реализации творческого замысла, не задумываясь о «хитовости». К слову, раз мы вспомнили Пушкина – «Откупори шампанского бутылку, иль перечти «Женитьбу Фигаро»», – стоит сказать, что в ту пору композитор был весьма оптимистичен и без Бомарше. В музыке, несомненно, относящейся к эпохе классицизма, ощутимы ранние зачатки будущего романтизма – это, естественно, дуэт Сюзанны и Графини, который будет актуален всегда, как и, впрочем, многое другое в его творчестве.

– И сюжет носит печать «актуальности»…

– Да. Мне кажется, что отношение к этому материалу в России всегда будет особенным еще и благодаря спектаклю «Безумный день, или Женитьба Фигаро», который долгие годы идет в Московском Театре Сатиры и его телевизионной версии – это несколько поколений зрителей, хорошо знающих сюжет. Там он, конечно, представлен несколько по-иному, но у Моцарта, несмотря на структуру, оперные формы, которые он точно соблюдал, очень живой и доступный материал. Сюжет понятен даже без знания итальянского языка. Я очень рад, что, помимо «Севильского цирюльника», в театре появилась еще одна опера, в которой также задействован сюжет Бомарше.

– Малая сцена – это осознанный выбор? Он связан с тем, что оперы Моцарта изначально были ориентированы на небольшую сцену? Зрители хорошо оценили постановку «Волшебной флейты» в камерном пространстве.

– Да, конечно, я абсолютно уверен, что такие произведения должны идти на той сцене, где есть природное приближение артиста к зрителю. Подобного рода репертуар на Большой сцене, несомненно, теряется.

– Есть ли в планах осуществить постановки других опер Моцарта?

– Это второй шаг в нашей «Моцартиане». Я считаю, что у нас есть и большие ресурсы, и желание продолжить эту традицию! Творческое наследие Моцарта представляет ценность для любого оперного театра.