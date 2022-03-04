Подозреваемый в серийном «минировании» судов задержан в Новосибирске

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в ложных сообщениях о минировании районных судов. По версии правоохранителей, он организовал звонки в учреждения во время рассмотрения дел о собственных правонарушениях.

Подозреваемого в совершении серии анонимных звонков с угрозами террактов в новосибирских судах задержали сотрудники Управления ФСБ по региону, сообщили в ведомстве 4 марта.

В отношении 37-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК России — заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти.

Как установили правоохранители, в период с сентября 2020 года по февраль 2022 года мужчина с привлечением сторонних лиц организовал серию анонимных звонков на телефон экстренной службы «112», сообщив заведомо ложные сведения о минировании зданий Железнодорожного и Октябрьского судов Новосибирска, а также Новосибирского областного суда.

«Противоправная деятельность новосибирца была направлена на дестабилизацию работы судебных органов, занимающихся рассмотрением дел о совершении им административных правонарушений, связанных с незаконным хранением огнестрельного оружия», — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

По сообщению Telegram-канала Mash Siberia, к телефонному хулиганству мужчина привлекал компании молодых людей во дворе и устраивал с юношами спор – смогут ли они сообщить о «минировании» судов.

Железнодорожный суд Новосибирска избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, новосибирские суды эвакуировали после сообщений о минировании 12 января.