Государственная Дума единогласно одобрила поправки в Уголовный и Административный кодекс об ответственности за призывы к антироссийским санкциям, за дискредитацию и распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Сегодня в Москве проходит специальное дополнительное пленарное заседание Государственной Думы. На повестке вопросы о наказании за дискредитацию специальной операции, которая началась 24 февраля, а также пакет мер о поддержке населения и бизнеса.

В начале пленарного заседания депутаты единогласно поддержали проект об ответственности за распространение ложной информации о действиях вооруженных сил РФ и призывы к санкциям против России. Согласно законопроекту за фейки виновным грозит штраф от 700 тыс. руб до 1,5 млн рублей либо лишением свободы до трёх лет. Должностным лицам — штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы от 5 до 10 лет.

Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы, то лишение свободы может составить до десяти лет. Если деяния повлекли тяжкие последствия, наказание может привести к лишению свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

За проголосовали все присутствующие на заседании депутаты, 401 человек. По словам одного из депутатов Госдумы от КПРФ, перед пленарным заседанием зарегистрировались все представители Новосибирской области в нижней палате.

Законопроект одобрили в трех чтениях. Сегодня инициатива уйдет на одобрение Совета Федерации и президенту, завтра вступит в силу.

На сегодняшнем заседании ГД также рассмотрит вопросы о кредитных каникулах для граждан, малого и среднего бизнеса, дополнительной индексации пенсий, контроле за обеспечением лекарствами, моратории на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. В списке предложений, которые планирует рассмотреть парламентарии сегодня:

— Обеспечение условий для ускоренной достройки объектов капитального строительства социального значения и исполнения обязательств государства перед обманутыми дольщиками.

— Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года.

— Разрешение для бизнеса осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.

— Объявление нового этапа амнистии капитала.

— Упрощение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.

Госдума вновь соберётся 10 и 11 марта, чтобы, как подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин принять очередной пакет антисанкционных мер.