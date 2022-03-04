На новой ледовой арене в Новосибирске ведётся устройство инженерных сетей

На площадке новой Многофункциональной ледовой арены в Новосибирской области активно идёт устройство инженерных сетей. В частности, прокладываются внутриплощадочные наружные сети электроснабжения, в том числе резервные.

Как сообщает правительство Новосибирской области со ссылкой на подрядную организацию ООО «ЭлинАльфа» 4 марта, благодаря подключению отопления работы на объекте развёрнуты как по внутренним, так и по внешним фронтам.

Сейчас на стройплощадке заканчивается комплекс работ по обустройству кровли основного здания, начался демонтаж грузоподъёмных механизмов. Кроме того, обустраиваются инженерные сети снаружи и внутри здания – это электрика, канализация, водоснабжение, вентиляция и слаботочные системы.

Помимо этого, на стройплощадке завершается монтаж витражей VIP-зоны, продолжается возведение перегородок на главной арене и начинаются отделочные работы.

Согласно данным подрядчика, все работы ведутся строго в соответствии с графиком производства работ. Правительством региона осуществляется ежедневный мониторинг строительства объекта.

Ранее сообщалось о том, что на основную арену строящегося ЛДС тепло подали на неделю раньше.