Выручка MANGO OFFICE увеличилась за 2021 год на 21%

Выручка MANGO OFFICE за год увеличилась на 21% и составила 5 млрд 370 млн рублей. Показатель EBITDA вырос на 50% и достиг 1,35 млрд рублей. ARPU (средний доход в расчете на одного абонента) за год вырос на 16%.

По оценке компании, финансовые показатели улучшились благодаря тому, что оператор сосредоточился на предоставлении ИТ-сервисов для среднего и крупного бизнеса — e-commerce, медицины, недвижимости, страхования, энергетики, промышленности, автомобильной сферы. Только за предыдущий год спрос на услуги поставщика среди компаний со штатом от тысячи человек вырос на 42%.

Наибольший рост выручки показали продукты MarTech (marketing technologies) и облачного контакт-центра — он составил 40% и 50% соответственно. Повышение продаж связано с трендом 2021 года на автоматизацию маркетинга. Для комплексного управления привлечением клиентов разработчик активно развивал MarTech-экосистемы, обновляя платформу сквозной аналитики и коллтрекинга.

«Сегодня наша компания сфокусирована на создании технологичных решений, которые помогают российскому бизнесу автоматизировать бизнес-процессы, осваивать дистанционные форматы работы, создавать гибридные офисы, выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами и внутри распределенных команд, сокращать расходы на фонд оплаты труда, — отмечает генеральный директор MANGO OFFICE Дмитрий Бызов. — 11 наших сервисов сертифицированы и внесены в реестр отечественных поставщиков, а все сервера компании находятся на территории РФ, что позволяет обеспечивать безопасность информационных систем наших партнеров. На своем опыте мы видим большой интерес компаний к российским облачным технологиям и IT-сервисам. Спрос на них будет расти, и мы считаем его удовлетворение своим приоритетом».

В 2021 году по-прежнему были актуальны решения для организации рабочего процесса в дистанционном формате. Оператор предоставил своим клиентам целый комплекс продуктов для «удаленки», которые помогают быстро и легко создавать гибридные офисы, собирать распределенные команды, переводить на дистант отдельные департаменты или проектные офисы. Благодаря этим сервисам руководители получают объективную статистику об эффективности сотрудников и могут сравнивать результативность работы в офисе и на «удаленке».

В конце 2021 года компания MANGO OFFICE запустила новый сервис чат-ботов, позволяющий компаниям из разных отраслей проводить опросы и информировать клиентов без участия сотрудников.

Также оператор сделал упор на интеграционные возможности своих решений. Теперь благодаря его low-code разработкам специалисту на стороне заказчика не требуются глубокие знания программирования, чтобы построить собственный модуль интеграции решений MANGO OFFICE с другими информационными системами.

Для крупных компаний востребованным кейсом в 2021 году стало подключение унифицированных коммуникаций через технологию SIP-trunk – виртуальный канал связи между АТС предприятия и виртуальной АТС MANGO OFFICE. Он позволяет объединить различные платформы телефонии в единую сеть и совершать внутренние, входящие и исходящие звонки независимо от того, к какой именно АТС принадлежит тот или иной сотрудник или телефонный номер.

Среди приоритетов на 2022 год — расширение возможностей клиентов, которые уже подключились к облачной платформе, за счет новых продуктов и опций. Также MANGO OFFICE продолжит развивать решения на базе гибридных облаков и сервисы с упором на омниканальность, автоматизацию, роботов, MarTech и SalesTech.