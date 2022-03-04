Власти Новокузнецка опровергли информацию о гибели командира кузбасского СОБРа

Командир кузбасского СОБРа Константин Огий жив, сообщил в Instagram мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Ранее в СМИ появилась информация о гибели военного в боях в ходе спецоперации на Украине.

Объявленный погибшим командир кузбасского СОБРа Константин Огий, участвующий в военной спецоперации на Украине, жив и вышел на связь, объявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём Instagram вечером 3 марта.

«Командир СОБР управления Росгвардии по Кемеровской области, полковник Константин Огий жив!!! Сегодня он вышел на связь», — говорится в сообщении мэра, который подчеркнул, что Константин Огий является единственным жителем Кузбасса, имеющим три Ордена Мужества.

Информация о гибели полковника со ссылкой на источники в силовых ведомствах появилась в ряде средств массовой информации 28 февраля. Утверждалось, что военный попал в засаду вместе с несколькими бойцами, которые якобы тоже погибли.

Напомним, накануне стало известно о гибели двух жителей Новосибирской области в боевых действиях на Украине. Потери в рядах российских военных в ходе военной спецоперации, по данным минобороны РФ на 3 марта, составили почти 500 человек.