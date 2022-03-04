С 1 марта Банк Акцепт изменил условия обслуживания клиентов, как физических лиц, так и юридических: увеличены ставки по вкладам и введены новые вклады в рублях и иностранной валюте, даже самый взыскательный клиент сможет подобрать для себя условия вклада из предложенной линейки.

Для получения дохода в короткий период Банк предлагает новый вклад «Правильный выбор» с процентной ставкой 22,22% годовых, сроком на 91 день, с суммой вклада от 30 000 рублей.

Для клиентов планирующих пополнение вклада есть отличный шанс воспользоваться новым продуктом — Вклад «Ключевой» со ставкой 20% годовых, с размещением на 181 день с минимальной суммой первоначального взноса от 100 000 рублей. Открыв вклад с процентной ставкой, зависящей от ключевой ставки Банка России, клиент всегда получает условия, соответствующие рынку.

Для оперативного управления денежными средствами мы предлагаем Вклад «Удобный» с минимальной суммой первоначального взноса от 50 000 рублей сроком на 181 день под 17,5% годовых. Вклад позволяет в любой момент вносить и снимать деньги до неснижаемого остатка.

Не стоит забывать и про валютные вклады, актуальность их сейчас только растёт. Процентные ставки в Банке Акцепт на валютные вклады увеличены до 8%. Вы можете выбрать для себя вклад соответствующий вашим целям и возможностям.

Банк Акцепт – значимый региональный Банк, более чем с 30-ти летней историей и достаточным запасом прочности, с 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. Команда профессионалов сконцентрирована на поддержку и защиту интересов каждого Клиента.

Открыть вклад можно в Интернет-банке или мобильном приложении, не выходя из дома.

Наши менеджеры Контакт-центра готовы ответить на все возникающие вопросы по телефону 8-800-100-2737 (звонок бесплатный). Так же актуальную информацию вы можете получить на сайте akcept.ru или в офисах Банка.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 13 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году.

Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.