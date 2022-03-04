Новосибирская организация выступила в поддержку российских войск на Украине

Совет отцов Новосибирской области устроил акцию в поддержку российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине. Участники выстроили автомобили в форме знака «Z» возле Экспоцентра.

Видеозапись с акции, прошедшей в Новосибирске 3 марта, опубликовал руководитель общественной организации «Совет отцов Новосибирской области» Сергей Майоров.

Как следует из ролика, 14 участников – членов общественной организации отправились в сторону новосибирского Экспоцентра от ДКЖ с флагами Донецка, Луганска, РФ и Чечни. Возле здания выставочного центра они выстроились в виде символа военной спецоперации на Украине – знака «Z».

Как пояснили в общественной организации, акция прошла в поддержку российских военнослужащих, задействованных в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, накануне появилась первая информация о потерях среди новосибирцев в ходе военной спецоперации, организованной российскими войсками – погибли двое жителей региона. Всего, по данным минобороны РФ на 3 марта, в боевых действиях пали почти 500 россиян.

Ранее также сообщалось о том, что бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин принял участие в шествии в поддержку спецоперации на Украине.