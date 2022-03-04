Лидер Rammstein исключил Новосибирск и Москву из гастрольного графика

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн второй раз в этом году отметил концерт в Новосибирске, на этот раз «под раздачу» попала и Москва, где также должно были состояться выступление рокера. О причинах этого решения артист не сообщил.

Информация об отмене концертов Тилля Линдеманна в Москве и Новосибирске в декабре 2022 года появилась на странице певца в Instagram — анонс выступлений в российских городах сопровождает соответствующая отметка. Объяснений по этому поводу артист пока не дал.

Как следует из публикации, в рамках тура Линдеманна Ich hasse Kinder в ноябре пройдут концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. Выступление артиста в Новосибирске было запланировано на 5 декабря, а в Москве – на 11 декабря.

Стоит отметить, что в 2021 году солист Rammstein выступил на XIV Международном военно-музыкальном фестивале в Москве «Спасская башня», где на Красной площади в сопровождении трёх оркестров исполнил на русском языке песню «Любимый город».

Напомним, Тилль Линдеманн должен был выступить в Новосибирске также в январе этого года, однако концерт был отменён. Менеджмент певца объяснил такое решение пандемией. Вместе с тем незадолго до этого новосибирские представители общественности попросили депутатов Госдумы от региона не допускать выступления артиста. По мнению активистов, концерт немецкого исполнителя является «антикультурным явлением», способным навредить российскому обществу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить их доводы.