Поликлиники и больницы Новосибирской области возобновили плановую медицинскую помощь

Марина Цурмаст
 
Плановую медпомощь возобновили в Новосибирской области
Фото: Марина Цурмаст

Медучреждения Новосибирской области возвращаются к обычному режиму работы — с 3 марта здесь вновь можно получить плановую медицинскую помощь в полном объёме.

Оказание плановой медицинской помощи возобновили в Новосибирской области. Об этом на брифинге 3 марта сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Он отметил, что это стало возможным на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.

«С 1 марта постепенно переходим к организации плановой медицинской помощи и диспансеризации. Сегодня в зависимости от эпидситуации на той или иной территории возвращается плановая медицинская помощь населению», — сказал министр.

В Новосибирске вернули плановую медпомощь
Фото: Марина Цурмаст

Кроме того, больницы в регионе постепенно будут возвращать к допандемийному режиму работы. Так, уже в ближайшее время Обская городская больница, КРБ №1 в Кольцово и Горбольница №1 перестанут быть ковидными стационарами.

По словам министра, в регионе снижается заболеваемость ковидом. 3 марта коронавирус подтвердился у 2573 человек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о повышении цен на лекарства в аптеках Новосибирска.

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