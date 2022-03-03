Волейбольный центр «Локомотив–Арена» получил скоростной LTE-интернет

«Локомотив-Арена», крупнейший за Уралом волейбольный центр, получил скоростной мобильный интернет на скорости до 150 Мб/с. Об этом сообщил в своем аккаунте директор компании МТС в Новосибирске Александр Соловенчук.

«Мы обеспечили полное покрытие волейбольного центра «Локомотив–Арена». Высокое качество голоса, LTE-скорости передачи данных, отсутствие помех и разрывов соединения позволяют гостям «Локомотив–Арены» активно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами, – написал он. – Результат нашей работы уже смогли оценить гости арены во время проведения недавних отборочных игр чемпионата».

Теперь высокоскоростной мобильный интернет МТС доступен на площади более 25 тысяч квадратных метров, включая открытые трибуны «Локомотив-Арены» на 5 000 мест и малый зал на 600 мест. Установленная в здании распределенная антенная система обеспечивает высокое качество радиосигнала также в подтрибунных помещениях арены: два тренажёрных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе.

Комплекс оснащен новейшим оборудованием стандарта LTE, в том числе LTE-2600 TDD – с повышенной емкостью, чтобы в любой точке «Локомотив-Арены», а также на 700- местной автомобильной парковке абоненты МТС могли беспрепятственно пользоваться услугами связи, включая такие «тяжеловесные» опции как онлайн-звонки со смартфона, прямые репортажи в Instagram, обмен и просмотр видео.