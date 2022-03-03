В Новосибирской области начались военные учения с применением ракетного комплекса

Новосибирские военнослужащие приступили к учениям с комплексом противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и ракетным комплексом «Ярс». Об этом сообщили в минобороны России 3 марта.

Центральный военный округ минобороны РФ сообщил о старте военных учений в Новосибирской области с использованием зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф», предназначенной для поражения средств воздушного нападения.

По данным ведомства, в первом этапе учений принимают участие около 600 военнослужащих, задействовано более ста единиц военной и специальной техники.

«В ходе учения военнослужащие подразделения ПВО выполнили нормативы по переводу систем из боевого положение в походное для дальнейшего совершения марша. По прибытию в новый позиционный район военнослужащие произвели подготовку огневых позиций, их маскировку и организовали оборону комплексов С-400. Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Далее боевые расчеты С-400 «Триумф» в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных объектов, такие как самолеты и баллистические ракеты условного противника», — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, по данным министерства обороны, в Новосибирской области с пункта постоянной дислокации на боевое патрулирование вышел ракетный полк подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Когда ракетное сооружение выйдет на полевые позиции, не сообщается.

Накануне днём новосибирцы слышали гул военных самолётов. По данным местных СМИ, над городом пролетали боевые истребители МИГ-31.

Напомним, 3 марта минобороны России впервые назвало число погибших россиян, задействованных в «военной спецоперации» на Украине.

Ранее также сообщалось о том, что новосибирский авиационный завод имени Чкалова набирает около двух тысяч новых сотрудников. Об этом стало известно в январе текущего года.