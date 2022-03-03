Embraer покидает российский авиарынок. Его самолёты в парке S7

3 марта бразильский авиастроительный концерн Embraer вслед за компаниями Boeing и Airbus объявил о прекращении техобслуживания российских клиентов.

Крупнейшими игроками на рынке строительства гражданской авиации с реактивными двигателями в сегменте массовых перевозок на сегодня являются европейский концерн Airbus, американская корпорация Boeing и бразильский авиагигант Embraer.

Первые две компании уже объявили о прекращении поставок комплектующих и технического обслуживания воздушных судов собственного производства, которые на текущий момент эксплуатируются в России. Такое решение было принято руководством компаний в качестве реакции на спецоперацию вооружённых сил России по демилитаризации и денацификации Украины, начатую 24 февраля 2022 года.

3 марта к американской компании Boeing и европейскому концерну Airbus присоединился бразильский авиапроизводитель Embraer. «Embraer внимательно следит за развитием ситуации, соблюдает и продолжит соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины», – говорится в пресс-релизе авиастроительной компании.

Напомним, что 17 авиалайнеров Embraer E170 с пассажировместимостью в 78 кресел активно эксплуатируются авиакомпанией S7 Airlines на ближнемагистральных маршрутах. «Бразильский» флот воздушных судов составляет 16% всего авиапарка перевозчика и является важным элементом сети региональных маршрутов авиакомпании. Помимо самолётов компании Embraer, S7 Airlines эксплуатирует также воздушные суда Airbus и Boeing различных модификаций.

«Континент Сибирь» поинтересовался у пресс-службы S7 Airlines, каких последствий второй по величине российский авиаперевозчик ожидает от запретительных мер бразильских авиастроителей, но на момент выхода публикации не получил ответа. Мы будем следить за развитием событий.