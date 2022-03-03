Штаб по обеспечению экономической устойчивости создали в Красноярском крае

В Красноярском крае создан штаб по обеспечению устойчивости экономики региона на фоне нестабильной ситуации в результате обострения российско-украинского конфликта. На заседаниях планируется вырабатывать меры по смягчению последствий европейских санкций.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона.

Как сообщила пресс-служба краевого правительства в среду, в штабе будут прорабатываться меры смягчения последствий европейских санкций в отношении России.

«В задачи штаба входит оперативный мониторинг и анализ ситуации в различных отраслях экономики, контроль работы системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения в регионе», — говорится в сообщении правительства Красноярского края.

В состав структуры вошли все вице-премьеры и заместители губернатора Красноярского края, министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев, министр экономики и регионального развития Анна Гарнец, министр транспорта края Константин Димитров, министр цифрового развития региона Николай Распопин, спикер краевого парламента Алексей Додатко и мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Руководит штабом губернатор Красноярского края Александр Усс.

Первое заседание оперативного штаба пройдёт до конца недели.

Напомним, что правительство РФ объявило о мерах поддержки российского бизнеса на фоне европейских санкций.

Ранее также сообщалось, что накануне в Красноярском крае стартовал традиционный экономический форум.