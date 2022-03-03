Колонна грузовиков со знаком «Z» проехала по Новосибирску

2 марта водители новосибирских грузовиков устроили автопробег в поддержку российских военных, принимающих участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

2 марта на улицах Новосибирска заметили колонну из почти двух десятков малотоннажных грузовиков с российскими флагами на кабинах и символом «Z» на бортах машин – так водители, в противовес ранее прошедшим в городе протестным акциям, поддержали спецоперацию вооружённых сил России на Украине.

Пользователи интернета поделились фотографиями и видеозаписями автопробега в группе «АСТ-54». На некоторых машинах, помимо символа «Z», используемого одной из наступающих колонн российских военных можно увидеть и другой символ спецоперации – «V», а также известный призыв к силовикам Героя России Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья!».

В комментариях читатели сообщества отмечали, что видели «ГАЗели» с символом «Z» в разных районах города: Центральном, Октябрьском, Железнодорожном и Калининском. В социальных сетях страны спецоперацию вооружённых сил России по демилитаризации и денацификации Украины уже именуют для краткости «операцией Z».

Напомним, что 2 марта свою поддержку российской армии стали выражать региональные министерства, ведомства и территориальные администрации Кемеровской области. В частности на сайтах органов власти появились баннеры с хештегами «КУZБАСС» и «ZаРодину». А 24 февраля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области стоя аплодировали решению признать Донецкую и Луганскую народные республики.