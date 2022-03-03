«Ростелеком» оцифровывает школы Новосибирска и области

«Ростелеком» подключил беспроводной доступ в интернет и видеонаблюдение в 304 школах Новосибирской области. Проект реализуется в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«В прошлом году завершен важнейший для региона проект по обеспечению всех школ высокоскоростным интернетом — от 50 Мбит/с для сельских школ и от 100 Мбит/с для городских. Это позволяет учебным заведениям полноценно использовать все образовательные электронные цифровые ресурсы, — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — Новый проект нацелен на покрытие школ сетями Wi-Fi, причем не только учебных классов, а полностью всех помещений, включая актовые залы, библиотеки, спортивные залы. До конца 2022 года покрытием Wi-Fi будут обеспечены все школы Новосибирской области».

Новосибирская, Омская и Кемеровская области, а также Алтайский край вошли в число шестнадцати пилотных регионов, где в 2021 году реализовывался первый этап проекта «Цифровая образовательная среда». В целом по стране на первом этапе проекта «Ростелеком» организовал инфраструктуру в 2 134 общеобразовательных учреждениях, но именно Новосибирская область стала тем регионом, где Wi-Fi и видеонаблюдение появились в наибольшем количестве школ.

«Одна из задач проекта — гарантировать школам равный доступ к цифровой инфраструктуре вне зависимости от того, где они расположены — в региональном центре или в небольшом поселке, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Современное оборудование позволяет учителям использовать на уроках возможности образовательных онлайн-сервисов, а при необходимости помогает быстро переключиться на дистанционное обучение. Кроме того, с помощью установленных систем видеонаблюдения можно контролировать безопасность учебного процесса».