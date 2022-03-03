Региональную господдержку на реализацию проектов получат социальные предприниматели Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается приём заявок от предпринимателей, работающих в сфере социального бизнеса, для получения статуса социального предприятия и права на господдержку. Такая возможность в регионе появилась в 2021 году.

Меры поддержки для социального бизнеса представил в ходе пресс-конференции 2 марта министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«Очень важно оказывать своевременные консультации и информировать социальные предприятия по важным для них вопросам, начиная от получения статуса и заканчивая финансовой поддержкой. Мы всегда выступаем за максимальную доступность и простоту получения такой поддержки, надеюсь, что всё, что мы делаем, будет актуально и востребовано для социальных предприятий и пойдёт на благо людей», – отметил министр.

В 2021 году в Новосибирской области 61 субъект малого и среднего предпринимательства получил статус социального предприятия по решению специальной комиссии при минпромторге региона. Социальные предприниматели имеют возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Начиная с 2021 года социальные предприниматели имеют право получить финансовую поддержку из областного бюджета Новосибирской области в виде гранта в размере до 500 тыс. рублей на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства. Так, по результатам конкурсов, проводимых в 2021 году министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства региона, 18 социальных предприятий получили гранты на общую сумму более 8 млн рублей.

Пакет необходимых документов для статуса «Социальный предприниматель» находится на сайте регионального минпромторга.

Напомним, в 2017 году в Новосибирске прошёл первый фестиваль социального предпринимательства.