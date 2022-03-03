В этом году Международный женский день может быть омрачён сложившейся политической и экономической ситуацией. Фактически в разгар поставок к 8 марта закрылась граница с главным поставщиком цветов – Нидерландами. Ждать ли теперь новосибирцам дефицита роз, тюльпанов и других цветов, а также резкого роста цен в цветочных салонах? Об этом «Континент Сибирь» поговорил с участниками регионального рынка цветочного ритейла.

В конце февраля на фоне военных действий на Украине отменили авиасообщение со странами Европы, в том числе Нидерландами, откуда традиционно привозят цветы в Новосибирск. В этой стране работает самая большая в мире биржа цветов. Именно сюда сначала поступает ассортимент самых красивых и экзотичных растений со всей планеты, прежде чем брокеры его перераспределят и направят к конечному потребителю.

«Когда закрыли авиасообщение с Нидерландами в конце февраля, мы все были в лёгком стрессе. Летит, в основном, голландский и эквадорский ассортимент, который сначала поступает в Нидерланды. В первую очередь, речь идет о необычных экзотических и нежных сортах. Это анеоны, некоторые сорта роз, часть тюльпанов и другие цветы. Их поставки оказались под угрозой срыва, – рассказала «Континенту Сибирь» директор новосибирского салона цветов «Лотос» Наталья Королева. – Другой способ доставки цветов из-за границы – это посредством наземного транспортного сообщения. В этом году фурами отправили такие цветы, как хризантемы, кустовые розы из Кении. Они уже поступили в Новосибирскую область. А вот классические сорта роз, которые часто возят фурами, в этот раз заказали самолетом, чтобы успеть получить к празднику. Оказалось, что напрасно. Поэтому новосибирцы однозначно столкнутся с дефицитом роз к 8 марта».

После того, как авиасообщение с Нидерландами закрыли, по словам Натальи Королевой, у цветочного ритейла было два выхода. Первый – везти весь товар автотранспортом. Но в этом случае можно было не успеть к празднику. К тому же сложностей добавлял дефицит фур и риск долгого прохождения таможни. Поэтому поставщики использовали второй вариант – отправили цветы из Нидерландов самолетом до Казахстана, а оттуда – фурами в Новосибирск. В ближайшие дни партия товара должны прийти в город.

Подобным способом доставки ассортимента воспользовались многие игроки рынка. Как рассказал «Континенту Сибирь» директор по развитию новосибирского торгового дома «Азалия» и торговой сети «Букетопт» Даниил Бадыгов, чтобы привезти цветы в Сибирь, пришлось кардинально поменять логистику.

«Все поставщики по-разному планируют поставки – кто-то авиатранспортом, кто-то наземным транспортом, кто-то комбинирует. Наземный транспорт заказывается заранее, и санкции на него никак не действуют. Влияет только повышение курса доллара и ставок на логистику. Мы запланировали часть поставок машинами и часть самолетом. Практически весь наземный транспорт пришел. Ждём последние машины. Что касается авиаперевозок, то пришлось очень сильно изменить логистику и доставить товар через смежные страны. С небольшой задержкой груз поступит в розничные магазины Сибири. Считаю, что мы должны успеть к 8 марта, но есть риск и не успеть. В частности – с тюльпанами из Южной Америки и Эквадора», – выразил обеспокоенность Даниил Бадыгов.

Основатель и владелец оптовой компании «Гринвилль» Марк Гаврилов также признал в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» сложность ситуации в цветочном ритейле, но рассказал, что его компания успела привезти цветы к 8 марта. Поставки пришли вовремя из Европы, Африки и Южной Америки.

Сложившаяся обстановка, по мнению спикеров, непременно скажется на ценах. Они вырастут в салонах цветов примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. В цену включат и возросшие транспортные расходы, и дополнительные траты из-за курса доллара.

В ряде случаев магазины-салоны смогут предложить местные цветы.

«В нашем салоне много тюльпанов от местного садовника, который выращивал цветы специально для нас. Мы работаем с ним третий год и очень довольны. Могу отметить, что наши садовники продвинулись в технологии выращивания тюльпанов – они даже лучше и крупнее, чем голландские. А вот с розами всё наоборот», – заметила Наталья Янкова.

При этом, самая большая проблема для цветочного ритейла – не дефицит цветов к 8 марта, а неопределенность в отношении того, что будет дальше, после праздника. Многие опасаются серьезного подорожания импортных цветов, которые составляют 80% рынка. Этот ассортимент может попросту стать недоступны для большого количества потребителей. А уж способ привезти товар в Сибирь компании всегда найдут.

«На текущий момент работаем от недели к неделе – планируем поставки. Долговременных планов нет. Посмотрим, как будет складываться политическая ситуация, и какое влияние она окажет на наши экономические возможности», — подчеркнул Даниил Бадыгов.

В любом случае, после праздников цветочный ритейл ожидает перерыв в поставках. А если рубль не стабилизируется, то владельцы будут делать в дальнейшем ставки на российских и казахстанских садовников. Возможно, на них обратят своё внимание даже компании премиум-сегмента, которые до этого отдавали предпочтение европейским производителям.

Также в этом году, вероятно, в Новосибирске будет меньше традиционных продаж тюльпанов с машин перед Международным женским днём, потому что этот ассортимент местных цветов уже выкупили крупные сети и оптовики.

По данным Сибирского таможенного управления, в феврале 2022 года сибирские предприниматели импортировали 116 тонн срезанных цветов на сумму почти 979 тыс. долларов США. Основную часть импортной продукции (75,5 тонны) составили розы из Колумбии и Эквадора. В феврале 2022 года было ввезено 21,9 тонны тюльпанов, 6,4 тонны хризантем, 4,4 тонны альстромерий, 1,5 тонны гвоздик и 20,1 тыс. штук орхидей из Таиланда и Нидерландов, помещенных в капсулу с водой. Цветы ввозились из 6 стран: Эквадор, Нидерланды, Колумбия, Таиланд, Кения и Израиль (листья для составления букетов). По сравнению с февралем 2021 года импортные поставки цветов сократились: их физический объем снизился на 19% или на 27 тонн, а стоимостной – на 16,8% или на 197,7 тыс. долларов США. При этом вес ввезенных орхидей вырос на 31,3%.