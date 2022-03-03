Toyota и Lexus приостанавливают продажи в России

ООО «Тойота Мотор» приняло решение временно приостановить продажи в России из-за скачков валютных курсов и проблем с логистикой. Соответствующее письмо получили дилеры марок Toyota и Lexus в Сибири.

“Сложившаяся экономическая ситуация, колебание курсов валют, нарушение логистических цепочек оказывают значительное влияние на российский авторынок, – говорится в письме ООО «Тойота Мотор» (копия имеется в распоряжении «Континента Сибирь»). – Импорт автомобилей в Россию временно остановлен. Планирование оплат и отгрузок возможны только для тех автомобилей, которые находятся на складе ООО «Тойота Мотор». В связи с задержкой комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостанавливает свою работу с 4 марта 2022 года”.

В письме также говорится о том, что заключение контрактов с клиентами возможно только для автомобилей, находящихся на складе ООО «Тойота Мотор», в транзите к дилеру или на дилерском складе. «Позиция ООО «Тойота Мотор» заключается в возможности принимать предоплату только при заключении контракта на автомобиль. В целях минимизации каких-либо рисков для клиентов просим дилеров исключить использование предоплаты при заключении любых иных договоров, не обеспеченных наличием автомобиля на вашем складе, в транзите к дилеру или на складе «Тойота Мотор». Также с 1 марта приостанавливается действие программы корпоративных продаж с поддержкой.

По информации сайта «Тойота Мотор», стоимость находящихся в наличии автомобилей RAV4 начинается от 2,996 млн рублей, Land Cruiser Prado – от 4,374 млн рублей, Land Cruiser 300 – от 7,4 млн рублей, Camry – от 2,579 млн рублей.

В 2021 году в СФО, по данным «Автостат Инфо», было зарегистрировано 8765 новых автомобилей Toyota (+4,2%) и 2342 новых автомобилей Lexus (-7,2%), что позволило марке занять первое место в своем сегменте. На сегодня Toyota представлена двумя дилерскими центрами в Новосибирске, одним в Красноярске, Омске, Кемерове, Томске, Барнауле, Иркутске. В свою очередь дилерские центры Lexus работают в Новосибирске, Красноярске, Омске, Новокузнецке, Томске, Барнауле, Иркутске. В 2021 году Toyota также объявила о поиске второго официального дилера в Красноярске.

Ранее о приостановке продаж в России объявляли концерн Volkswagen (бренды Audi, Skoda, Volkswagen), Chevrolet (модели американской сборки), Jaguar/Land Rover, BMW, Volvo Car, а также китайские марки Chery и Geely.

На этом фоне наблюдатели стали проводить аналогии с уходом с российского рынка General Motors и Ford в 2015 году. Вместе с тем, по мнению руководителя центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск) Ивана Беланова, об этом говорить очень рано. “Решения такого уровня принимаются не за два дня и не на эмоциях, а являются результатом взвешенного экономического анализа. Последние 5-6 лет многие автодистрибьюторы работали в России на уровне нулевой рентабельности, искусственно поддерживая определенный уровень цен и ориентируясь на долю рынка, а не прибыльность. Очевидно, что на фоне дестабилизации экономики, ухудшения курса, снижения спроса те или иные иностранные марки быстрее подойдут к той черте, при которой они уже будут не готовы поддерживать вливаниями бизнес в России, – отмечает Иван Беланов. – Однако текущие заявления дистрибьюторов больше носят эмоциональный характер. На мой взгляд, в большей степени, они продиктованы политическим давлением своих государств на фоне конфликта. Мол, вот смотрите, мы отреагировали, как вы и просили. Есть впрочем и вполне объективный фактор для паузы в поставках – это необходимость стабилизации курсов валют. Но эта ситуация вполне обыденная – в непростых условиях с точки зрения логистики и ценообразования мы живем уже третий ковидный год”.

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