Минобороны назвало потери российских войск во время «спецоперации» на Украине

Министерство обороны России впервые сообщило о потерях среди российских военных в ходе спецоперации на территории Украины. По данным ведомства на вечер 2 марта, число погибших россиян составило почти 500 человек.

В ходе военной спецоперации на территории Украины погибло 498 российских участников боевых действий, 1597 получили ранения. Об этом на брифинге 2 марта сообщил представитель минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что с украинской стороны потери составили 2870 человек, 3700 ранены. В плену, согласно подтверждённым данным, находится 572 украинских военных.

Как подчеркнул генерал, семьям погибших россиян оказывается вся возможная помощь.

«Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки», — сообщил также журналистам Игорь Конашенков.

Данные о потерях среди новосибирских военных, отправленных на Украину в составе российских войск, официально не сообщаются. Для получения этой информации «Континент Сибирь» направил запрос в минобороны РФ.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. В этот же день новосибирцы, как и жители ряда других регионов, выступили с протестом против проведения боевых действий, несанкционированные митинги продолжились и в последующие дни. При этом часть сибиряков выходит на улицы, чтобы поддержать решение российских властей.