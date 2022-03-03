В дни, когда вся страна взбудоражена военными событиями на Украине, новостями о санкциях и разрыве отношений между Россией и Европой, в Новосибирске состоялось знаковое культурное событие. При поддержке посольства Италии в кинотеатре «Победа» с 21 по 27 февраля показали новинки итальянского кинематографа на фестивале «Из Венеции – в Новосибирск». В том числе – фильмы, которые в этом году боролись за Золотого льва Венецианского кинофестиваля. На этот раз итальянские режиссёры предпочли комедийному жанру проблематичные сюжеты и попытались взглянуть на реальность сквозь призму художественных символов.

Итальянское кино для российского зрителя обычно ассоциируется с лёгкостью и вечным праздником, воплощением которого, конечно, является Венецианский карнавал. Однако современная Италия теперь всё больше тяготеет к серьезному, не поверхностному искусству, что ясно показал 8-й кинофестиваль «Из Венеции – в Новосибирск». Фестиваль ежегодно проводится в Новосибирске и Москве при поддержке посольства Италии в России. Его задача – укреплять культурные связи двух стран.

Как отметила во время видеосвязи с гостями фестиваля в Новосибирске директор Итальянского института культуры в Москве, литературовед и словист Даниэла Рицци, в этом году итальянские режиссеры почти не использовали жанр комедии.

«Окружающая реальность обуславливает темы и сюжеты. Два года пандемии сказались на итальянцах. Поэтому неудивительно, что преобладают проблематичные истории. Никому не до комедии. Но, несмотря на сложности, в Италии в 2021 году вышло много новых прекрасных фильмов. Их авторами стали как уже знаменитые, так и молодые, талантливые режиссеры. Фильмы, которые мы представили в Новосибирске, подтверждают тенденцию последних лет в итальянском кинематографе – рост качества картин, с точки зрения и режиссуры, и актерской игры, и продюсирования. Сегодня мы говорим о возрождении итальянского кинематографа, что не может не напомнить о золотой эпохе Феллини и Антониони», — рассказала Даниэла Рицци.

«Сегодня мы говорим о возрождении итальянского кинематографа, что не может не напомнить о золотой эпохе Феллини и Антониони»

Молодые итальянские режиссеры предпочитают изучать глубины человеческого сознания, сочетают реализм с творческим воображением, а желание придерживаться реальности – со стремлением выйти за её пределы. То, что лучше всего выразил Феллини фразой: «Единственный настоящий реалист – это визионер», имея в виду кинематограф. Теперь эти слова — девиз Музея кино в Риме.

Фильм, открывший фестиваль – «Король смеха» – также балансирует на грани исторической реконструкции и театрального вымысла. Его главный герой – артист комедии Эдуардо Скарпетта, роль которого исполняет известный итальянский актёр Тони Сервилло. С одной стороны, персонаж – шутник и любимец публики. На сцене он блестяще играет комедию и оборачивает любую неудобную ситуацию в свою пользу. А вне сцены ведет странную двойную жизнь, разрываясь межу двумя семьями – официальной и тайной, в которой родные дети зовут его «дядей». Один из его «племянников» – будущий знаменитый драматург Эдуардо де Фелиппо.

«Кино выходит за границы экранов и задает нам важные вопросы, подсказывая путь к ответам. И нередко отрывает нам мир, в котором мы живем, с неожиданной стороны», – комментирует Даниэла Рицци.

В программу фестиваля «Из Венеции в Новосибирск» вошли и документальные картины. Одна из них – «Эцио Боссо. Что останется после нас». Фильм снят режиссером Джорджо Верделли и посвящён итальянскому музыканту и композитору. Боссо умер молодым – всего в 48 лет, но успел оставить после себя многое – своё творчество, свою музыку. Картина ставит вопросы, актуальные сегодня для всех: что мы оставим после себя на этой земле? Творения или разрушения? Любовь или ненависть? И когда мы умрём, вспомнят потомки о нас с благодарностью или отвращением?

По мнению Даниэлы Рицци, параллельно с возрождением серьезного кино, в её стране по-прежнему широко популярен развлекательный кинематограф, ориентированный на массового зрителя. Как и во всем мире, в Италии публика предпочитает жанр фэнтези, предлагаемый американским кинематографом.

«Высок интерес и к ежегодному Венецианскому кинофестивалю – второму старейшему кинофестивалю после «Оскара». Многие итальянцы с нетерпением ожидают, кто станет победителем и получит Золотого льва, а потом ждут, когда фильмы появятся в кинозалах», — добавила Даниэла Рицци.

Отметим, что генеральным спонсором 8-го фестиваля «Из Венеции – в Новосибирск» в этом году, как и ранее, выступил новосибирский банк Интеза – дочерний банк итальянской группы Интеза Санпаоло.

«Это уже не первый наш совместный проект с кинотеатром «Победа». Вместе с материнской группой Интеза Санпаоло мы традиционно поддерживаем искусство Италии. Эта миссия направлена как на Италию, так и на другие страны. Мы рады быть организаторами и партнерами фестиваля, подарить всем возможность наслаждаться итальянским кинематографом», – сказала заместитель управляющего сибирским филиалом банка Интеза Анна Надеждина.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска Анна Терешкова подчеркнула важность поддержания культурных связей с Италией – в том числе посредством кинофестивалей.

«Сегодня мы стали частью Венецианского кинофестиваля. Смогли увидеть фильмы, которые являются лучшими не только в Италии, но и в мире. Это первый фестиваль, когда итальянцы не показывают комедию. Время такое. Никто не хочет веселиться… Но для нас всё равно Италия другая. Ведь именно в эти дни там проходит Венецианский карнавал, пусть и не в таком формате, как обычно. Те традиции, которые были когда-то заложены – продолжаются. И сегодня мы тоже можем прикоснуться к великому искусству Италии. Ведь мы так любим итальянскую культуру!», – отметила Анна Терешкова.