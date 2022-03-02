О мерах поддержки бизнеса на фоне санкций объявил премьер-министр Мишустин

2 марта на заседании правительства РФ было объявлено о нескольких мерах поддержки бизнеса в условиях экономических санкций, введённых в отношении России западными странами.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 2 марта на заседании правительства страны анонсировал пакет мер поддержки предпринимателей в условиях экономических санкций. Премьер-министр сообщил, что бизнес сможет расширить своё участие в «зарплатной» программе «ФОТ 3.0», на которую выделяется дополнительно 6,2 миллиарда рублей.

Также правительство объявило мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей (ИП) и малого бизнеса с 10 марта и до окончания 2022 года. Кроме того малому и среднему бизнесу продлят систему компенсации расходов по использованию российской системы быстрых платежей.

Российские аграрии получат 5 миллиардов рублей на субсидирование ранее выданных кредитов. Сектору сельского хозяйства продлят и сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях.

Среди других мер поддержки Михаил Мишустин анонсировал третий этап амнистии капитала, условия которой теперь позволяют легализовать даже наличные; государственную помощь бизнесу в защите капиталов за рубежом; отмену для граждан с 1 марта НДС на драгоценные металлы; дополнительные полномочия для правительства, касающиеся ввоза в страну лекарств, не имеющих российских аналогов.